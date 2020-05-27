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27.05.2020 17:00
Проект: В регионах

Сговор во время чумы

Торговые сети заподозрили в согласованном завышении цен
Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 114(8168)
В Челябинске в картельном сговоре заподозрены две крупные торговые сети, предложившие покупателям гречку втрое дороже, чем ее продает производитель. Как пояснили в ведомстве, неоправданно высокие цены в ходе ежедневного мониторинга фиксируются в этих сетях с конца апреля.

По данным челябинского УФАС, максимальные розничные цены на 800-граммовую упаковку гречневой крупы в торговой сети SPAR достигали 175,99 рубля, в сети "Магнит" - 139,9. Таким образом, торговая наценка в магазинах первой компании составляла 356 процентов, а во второй - 230.

В других сетях, к примеру в "Пятерочке" и "Монетке", та же крупа предлагается по цене от 80 до 90 рублей. Более того, как выяснилось, челябинскую гречку оказалось дешевле купить в других регионах, скажем, в магазинах "Магнит" и SPAR в Липецке ее продают по 99 рублей, а в Саранске и Нижнем Новгороде - по 103 рубля. Хотя там в цену товара автоматически закладывается транспортная составляющая.

Фото: iStock
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Сначала специалисты решили, что такой разброс цифр связан с разными партиями товара. Однако, как показала выездная проверка производителя, значительных изменений оптовых цен на крупу в последнее время на предприятии не происходило.

По словам руководителя Челябинского УФАС Анны Козловой, такая торговая политика сетей во время пандемии коронавируса вызвала справедливые вопросы со стороны населения. Подобное ценообразование идет вразрез с принципами социальной ответственности бизнеса. К тому же действия двух торговых сетей наводят на мысли о ценовом сговоре, который мог стать негласным призывом к аналогичным действиям и для других участников рынка.

По итогам расследования УФАС возбуждено дело о картельном соглашении. Его рассмотрение намечено на середину июня.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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