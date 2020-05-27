В Екатеринбурге появилось граффити с благодарностью врачам

Граффити с изображением врача, выходящего из "красной зоны", появилось на стене пятиэтажки в Екатеринбурге. Его разместили напротив городской больницы N40 - это медучреждение первым взялось за лечение пациентов с коронавирусом.

Автор идеи - сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта, волонтер и депутат гордумы Анастасия Немец.

- Идея родилась два месяца назад, когда мы все ушли на самоизоляцию, - рассказала она. - Хотелось поблагодарить врачей за то, что они стоят на передовой и борются за нашу жизнь.

Перед тем как приступить к работе, авторы проекта заручились поддержкой жильцов дома и получили разрешение в управляющей компании. Над граффити трудились два художника, в общей сложности на изображение у них ушло 38 часов и сто литров краски.

- У нас уже есть отзыв от 40-й больницы, - поделилась Анастасия Немец. - Позавчера вечером подошла медсестра, сказала: "Спасибо за внимание к медикам". А на следующий день врач выложил фото граффити в Интернет и поблагодарил. Неожиданно и очень приятно!

Граффити в поддержку врачам делают и в других городах России.

Например, в Тюмени уличные художники сделали восьмиметровое изображение на стене общежития медуниверситета - напротив областной клинической больницы N1. А в Краснодаре благодарность формата стрит-арт появилась рядом с краевой клинической больницей N1.