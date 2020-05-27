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27.05.2020 08:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге пропала 13-летняя девочка

Текст: Татьяна Воробьева

Полиция Екатеринбурга ищет 13-летнюю местную жительницу, без вести пропавшую накануне.

В дежурную часть за помощью обратилась мама подростка. Она рассказала, что накануне утром ее дочка отпросилась покататься с подружкой на роликах, но когда около полудня мать вернулась домой, оказалось, что ролики на месте, а девочка куда-то ушла.

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"Обеспокоенная женщина начала звонить ей на сотовый, но телефон был отключен, - рассказали в пресс-группе городского управления МВД. - Семья полная, благополучная, на учете никогда не состояла. Из дома девочка раньше не сбегала".

Правоохранительные органы сообщили приметы пропавшей: рост 152-155 сантиметров, худенькая, есть родинка на груди и шрамы от операций на теле, на левом ухе - кожный отросток.

Подростка ищут участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники угрозыска - обходят улицы, подъезды, просматривают записи с камер.

Всех, у кого есть информация о том, где может сейчас быть девочка, просят сообщать в МВД по номеру (343) 356-42-02 либо 02.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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