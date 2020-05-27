Обновленную методику подсчета запасов нефти баженовской свиты пород готовится представить в госкомиссию при Федеральном агентстве по недропользованию группа ученых и специалистов компаний ТЭК. Казалось бы, рутинное отраслевое дело, но оно связано с перспективами добычи отечественной сланцевой нефти, на которую в последние годы возлагали большие надежды как на новый щедрый источник жидких углеводородов. Однако сколько из него удастся почерпнуть реально, до сих пор загадка, поскольку рентабельных технологий все еще нет. Стоит ли игра свеч?

Довольно маленькая прослойка баженовской нефтематеринской породы в глубоких горизонтах Западной Сибири широко распространена. Есть она и на Ямале, и под Тюменью, и в Омской области. Совокупные запасы некоторые эксперты оценивают в десятки миллиардов тонн, а то и более. Но это, грубо говоря, как коровье масло, размазанное тонким слоем на огромном ломте хлеба и впитавшееся в его поры. Попробуй отдели одно от другого! Кандидат геолого-минералогических наук Александр Шпильман, до недавнего времени возглавлявший Центр рационального недропользования Югры, уточняет, что в структуре госбаланса около 97 процентов запасов приходится на ХМАО. Из них на начало 2018 года были отнесены к категории АВ1С1 (достоверные, установленные) 307 миллионов тонн, к категории В2С2 (предполагаемые) - 343. Цифры кажутся скромными.

- Тем не менее исходя из анализа технологий и запасов я оцениваю объем извлекаемых ресурсов ориентировочно в четыре миллиарда тонн. Любопытна динамика добычи. Если в середине прошлого десятилетия из глинистых пластов баженовской свиты брали крохи - по 60 тысяч тонн, то в 2014-м - уже 760. В последующие же годы кривая пошла на спад, несмотря на предоставленные государством преференции, - говорит Шпильман.

Абсолютное лидерство по объемам - у "Сургутнефтегаза". За ним следуют "Лукойл" и "Роснефть". По словам замначальника управления - начальника отдела ФБУ "Госкомиссия по запасам полезных ископаемых" Анастасии Шубиной, сегодня на балансе около ста месторождений с выходом на баженовскую свиту, из них госэкспертизу прошла только треть.

Если внимательно изучать графики, то заметна зависимость размера инвестиций в экспериментальные и промышленные разработки баженовских залежей от цены барреля, от санкций, связывающих нефтяникам руки. Наша сланцевая нефть дорога. Без резкого снижения ее себестоимости вперед не продвинуться, а для этого необходимо сконцентрировать на решении задачи научные и инженерные силы. Чем и занялась "Газпром нефть", реализуя нацпроект "Бажен". 2019 год выдался успешным: компания заявила не только о впечатляющем росте добычи баженовской нефти, но и о почти двукратном снижении ее стоимости - с изначальных 30 тысяч рублей за тонну до 16-ти. Правда, до планки рентабельности - 8500 рублей - потребуется совершить такой же рывок.

Александр Шпильман добавляет оптимизма, сообщая, что в Югре на опытном промысловом полигоне "Баженовский" достигнуты неплохие результаты. На отдельных скважинах суточный дебит увеличен с 30 до 70 тонн.

Вместе с тем перспективы прямо связаны с мировым спросом на углеводородное сырье. По мнению экспертов, добывать сланцевую нефть экономически эффективно можно при цене не ниже 40 долларов за баррель.