Довольно маленькая прослойка баженовской нефтематеринской породы в глубоких горизонтах Западной Сибири широко распространена. Есть она и на Ямале, и под Тюменью, и в Омской области. Совокупные запасы некоторые эксперты оценивают в десятки миллиардов тонн, а то и более. Но это, грубо говоря, как коровье масло, размазанное тонким слоем на огромном ломте хлеба и впитавшееся в его поры. Попробуй отдели одно от другого! Кандидат геолого-минералогических наук Александр Шпильман, до недавнего времени возглавлявший Центр рационального недропользования Югры, уточняет, что в структуре госбаланса около 97 процентов запасов приходится на ХМАО. Из них на начало 2018 года были отнесены к категории АВ1С1 (достоверные, установленные) 307 миллионов тонн, к категории В2С2 (предполагаемые) - 343. Цифры кажутся скромными.
- Тем не менее исходя из анализа технологий и запасов я оцениваю объем извлекаемых ресурсов ориентировочно в четыре миллиарда тонн. Любопытна динамика добычи. Если в середине прошлого десятилетия из глинистых пластов баженовской свиты брали крохи - по 60 тысяч тонн, то в 2014-м - уже 760. В последующие же годы кривая пошла на спад, несмотря на предоставленные государством преференции, - говорит Шпильман.
Абсолютное лидерство по объемам - у "Сургутнефтегаза". За ним следуют "Лукойл" и "Роснефть". По словам замначальника управления - начальника отдела ФБУ "Госкомиссия по запасам полезных ископаемых" Анастасии Шубиной, сегодня на балансе около ста месторождений с выходом на баженовскую свиту, из них госэкспертизу прошла только треть.
Если внимательно изучать графики, то заметна зависимость размера инвестиций в экспериментальные и промышленные разработки баженовских залежей от цены барреля, от санкций, связывающих нефтяникам руки. Наша сланцевая нефть дорога. Без резкого снижения ее себестоимости вперед не продвинуться, а для этого необходимо сконцентрировать на решении задачи научные и инженерные силы. Чем и занялась "Газпром нефть", реализуя нацпроект "Бажен". 2019 год выдался успешным: компания заявила не только о впечатляющем росте добычи баженовской нефти, но и о почти двукратном снижении ее стоимости - с изначальных 30 тысяч рублей за тонну до 16-ти. Правда, до планки рентабельности - 8500 рублей - потребуется совершить такой же рывок.
Александр Шпильман добавляет оптимизма, сообщая, что в Югре на опытном промысловом полигоне "Баженовский" достигнуты неплохие результаты. На отдельных скважинах суточный дебит увеличен с 30 до 70 тонн.
Вместе с тем перспективы прямо связаны с мировым спросом на углеводородное сырье. По мнению экспертов, добывать сланцевую нефть экономически эффективно можно при цене не ниже 40 долларов за баррель.