Видео: На Ямале под большегрузом обрушился мост

В Сети появилось видео обрушения моста на 52 километре дороге Обская-Бованенково в Ямало-Ненецком автономном округе. Пострадавших нет.

Сегодня администрация Лабытнанги на своем сайте опубликовала предупреждение для водителей, о том, что в связи с обильным паводком на притрассовой дороге Обская - Паюта произошел подмыв опоры и разрушение моста. Движение по нему запретили.

На опубликованных кадрах видно, что перед обрушением по мосту проезжал большегруз. В какой-то момент деревянная конструкция не выдержала и рухнула под машиной. В этот момент в кабине находился водитель грузовика, он не пострадал - на кадрах видно, как он выходит из машины сразу после аварии.

Деревянный объект давно не обслуживался, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС. Его подмыло, и в результате этого произошла авария.

Уточняется, что рядом есть другая дорога, по которой обычно и ездит весь транспорт. Восстанавливать переезд, скорее всего, не будут.