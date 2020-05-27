Вывозной борт доставил 208 россиян из Таджикистана в Екатеринбург

Вывозной рейс "Уральских авиалиний" прибыл сегодня в 2:31 ночи в екатеринбургский аэропорт Кольцово из Душанбе. На нем на Средний Урал вернулось 208 соотечественников, в том числе - 36 детей, десять из которых - младенцы. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.

"После таможенного и пограничного контроля, осмотра специалистами Роспотребнадзора 43 человека были направлены на двухнедельную изоляцию в обсерватор. Остальные пассажиры рейса при поддержке оперативных штабов других субъектов отбыли на родину", - передает оперштаб Свердловской области.

Кстати, предыдущий вывозной рейс авиакомпании из Душанбе накануне прибыл в Красноярск. На борту находится 201 пассажир: 183 взрослых, 13 детей и пятеро малышей.

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