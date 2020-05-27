Решетников назвал общую стоимость мер поддержки на фоне коронавируса

Общий объем всех мер по поддержке граждан и бизнеса на фоне пандемии уже составил 3,3 триллиона рублей. В пострадавших от пандемии отраслях занято более 6 млн человек. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе выступления на "правительственном часе" в Госдуме.

Министр напомнил, что на первом этапе меры правительства готовились в период жестких ограничений. Они были в первую очередь направлены на снижение издержек бизнеса для того, чтобы максимум средств высвободить на выплаты зарплат. "Дополнительно были выделены на этом этапе средства для поддержания доходов людей, которые остались без работы", - напомнил Решетников.

- Принятые меры по сохранению занятости позволяют ограничить, но не предотвратить высвобождение работников, - констатировал министр. - На текущий год мы закладываем умеренный рост безработицы, в среднем 5,7%.

Следующий этап в разработке мер был связан с прямой финансовой поддержкой компаний и адресной помощью населению. "Были запущены программы кредитования, увязанные с сохранением рабочих мест, со списанием налогов и расширением прямой поддержки населения, в особенности семей с детьми", - уточнил глава МЭР.

В целом перечень пострадавших от пандемии отраслей насчитывает 42 сферы бизнеса, в которых занято более 6 млн человек. Из них 3 млн 300 тыс. трудятся в компаниях малого и среднего бизнеса.

Снижение реальных располагаемых доходов населения по второму кварталу МЭР ожидается на 6%. "Но меры дополнительной социальной поддержки позволили нам как раз сгладить - если бы мы их не приняли, падение было бы существенно больше, до 7,5%", - указал Решетников.

В следующем году МЭР ожидает восстановление и доходов, и заработных плат примерно на 3% в реальном выражении, указал он.

С учетом макроэкономической политики и накопленных резервов даже нынешний невысокий уровень цен на нефть позволяет "с абсолютной уверенностью говорить о выполнении всех обязательств" государства, подчеркнул глава МЭР. Он уточнил, что министерство прогнозирует цены на нефть Urals в 31 доллар в 2020 году и 35 - в 2021-ом.