Решетников назвал общую стоимость мер поддержки на фоне коронавируса

Новости

На Урале привезли 110 тысяч экспресс-тестов на антитела к коронавирусу 14:49
В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве пяти взрослых и ребенка 14:48
Костромской парикмахер нон-стоп подстриг 90 человек за два дня 14:44
Раскрыты подробности сюжета "Аватара 2" 14:41
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики COVID-19 14:36
На Кубани установили вину полицейских, бросивших детей на улице 14:35
Раскрыт обновленный состав "Стражей Галактики" 14:33
Посол Украины пожаловался на "пощечину" от Германии 14:32
Из-за коронавируса в Kia задумались о выпуске ситикара 14:30
Хеведес не прибыл в расположение "Локомотива" 14:25
Мишустин и Румас обсудили энергетическое сотрудничество РФ и Беларуси 14:22
В Уфе врачи стали донорами антиковидной плазмы 14:19
Жертв коронавируса почтили минутой молчания в Испании 14:14
"Девушка с татуировкой дракона" станет телесериалом 14:13
Полиция ищет водителя, разогнавшегося до 323 км/ч 14:00
Через мобильное приложение можно будет проверить надежность застройщика 13:55
В Москве состоится пробег восстановленной бронетехники 13:53
Мосгордума предложила закрепить в ТК РФ возможность удаленной работы 13:52
Volkswagen скупает компании в Китае, чтобы захватить рынок электрокаров 13:46
Госсовет Крыма согласовал приватизацию винзавода "Массандра" 13:46
Карьерный гигант на электрических батареях создают на БЕЛАЗе 13:38
Видео: На Ямале под большегрузом обрушился мост 13:36
Молния ударила в самолет над Красноярском 13:35
В Великобритании книги и обувь отправят на трехдневный карантин 13:34
На Урале появится российско-иранская лаборатория цифровой анимации 13:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем нужно тестирование на иммунитет к коронавирусу
Зачем нужно тестирование на иммунитет к коронавирусу
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
27.05.2020 14:00
Рубрика: Власть

Решетников назвал общую стоимость мер поддержки на фоне коронавируса

Текст: Татьяна Замахина
Общий объем всех мер по поддержке граждан и бизнеса на фоне пандемии уже составил 3,3 триллиона рублей. В пострадавших от пандемии отраслях занято более 6 млн человек. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе выступления на "правительственном часе" в Госдуме.
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Министр напомнил, что на первом этапе меры правительства готовились в период жестких ограничений. Они были в первую очередь направлены на снижение издержек бизнеса для того, чтобы максимум средств высвободить на выплаты зарплат. "Дополнительно были выделены на этом этапе средства для поддержания доходов людей, которые остались без работы", - напомнил Решетников.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Собянин рассказал о новом пакете поддержки московского бизнеса

- Принятые меры по сохранению занятости позволяют ограничить, но не предотвратить высвобождение работников, - констатировал министр. - На текущий год мы закладываем умеренный рост безработицы, в среднем 5,7%.

Следующий этап в разработке мер был связан с прямой финансовой поддержкой компаний и адресной помощью населению. "Были запущены программы кредитования, увязанные с сохранением рабочих мест, со списанием налогов и расширением прямой поддержки населения, в особенности семей с детьми", - уточнил глава МЭР.

В целом перечень пострадавших от пандемии отраслей насчитывает 42 сферы бизнеса, в которых занято более 6 млн человек. Из них 3 млн 300 тыс. трудятся в компаниях малого и среднего бизнеса.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Из бюджета могут выделить дополнительные средства на выплаты медикам

Снижение реальных располагаемых доходов населения по второму кварталу МЭР ожидается на 6%. "Но меры дополнительной социальной поддержки позволили нам как раз сгладить - если бы мы их не приняли, падение было бы существенно больше, до 7,5%", - указал Решетников.

В следующем году МЭР ожидает восстановление и доходов, и заработных плат примерно на 3% в реальном выражении, указал он.

С учетом макроэкономической политики и накопленных резервов даже нынешний невысокий уровень цен на нефть позволяет "с абсолютной уверенностью говорить о выполнении всех обязательств" государства, подчеркнул глава МЭР. Он уточнил, что министерство прогнозирует цены на нефть Urals в 31 доллар в 2020 году и 35 - в 2021-ом.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Макроэкономика Правительство Минэкономразвития Пандемия коронавируса COVID-19 Цена на нефть

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Попова: Россия действовала на опережение в борьбе с коронавирусом
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Оператор "Северного потока-2" отреагировал на угрозу новых санкций
В Москве изменилась пропускная система
Из бюджета могут выделить дополнительные средства на выплаты медикам
Парад Победы пройдет 24 июня
Как будет внедряться дистанционное электронное голосование