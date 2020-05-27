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27.05.2020 19:27
Рубрика: Экономика

Задание на дом

Максим Решетников предложил законодателям легализовать удаленный режим работы
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 114(8168)
Работник на удаленке сможет устанавливать себе график, а также не отвечать на сообщения начальника в неурочное время. Правила для работы на "дистанции" подготовила "Единая Россия", и депутаты уже заручились поддержкой министра экономического развития Максима Решетникова. Выступая в Госдуме, он заявил о необходимости легализовать удаленный режим работы в стране.
Максим Решетников рассказал депутатам Госдумы о мерах поддержки граждан и бизнеса. Фото: РИА Новости Максим Решетников рассказал депутатам Госдумы о мерах поддержки граждан и бизнеса. Фото: РИА Новости
Максим Решетников рассказал депутатам Госдумы о мерах поддержки граждан и бизнеса. Фото: РИА Новости

Проблема регулирования удаленки стала одной из тем "правительственного часа", на котором обсуждалась поддержка малого и среднего бизнеса, а также работников.

Пандемия коронавируса ускорит процесс изменений в трудовом законодательстве, заявил министр. "Очевидно, что необходимо внести изменения, связанные с легализацией дистанционного режима работы, той самой удаленки", - подчеркнул Решетников. Он добавил, что за время пандемии "очень многие почувствовали вкус удаленной работы, и далеко не все теперь готовы тратить время на то, чтобы добираться до места работы и обратно".

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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Как сообщили в "Единой России", депутаты фракции подготовили соответствующие поправки в Трудовой кодекс, которые защитят права дистанционных работников. Один из авторов законопроекта, первый зампред фракции Андрей Исаев сообщил, что предполагается урегулировать время работы и отдыха сотрудника на удаленке. "Если иное не предусмотрено трудовым договором, то работник сможет самостоятельно устанавливать себе график, - пояснил он. - При этом компания и сотрудник определят график взаимодействий - когда работодатель может звонить или писать в мессенджерах".

Если начальник сделает это не по форме или вне графика - работник сможет на сообщения не реагировать, уточнил он. "В случае острой необходимости - например, какой-либо чрезвычайной ситуации - сотрудника могут обязать работать сверхурочно, но только с его согласия - и тогда это время также должно оплачиваться дополнительно", - пояснил парламентарий.

Общий объем всех мер по поддержке граждан и бизнеса на фоне пандемии уже составил 3,3 триллиона рублей

Поправки также прокомментировал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Он, в частности, рассказал, что еще определяет законопроект. Кроме продолжительности рабочего дня предметом регулирования будет также вопрос компенсации работодателем затрат на организацию рабочего места дома. Кроме того, будет прописано удаленное использование электронного документооборота и другие вопросы. Предлагается, чтобы всеми документами - вплоть до листка нетрудоспособности - руководство и сотрудники могли обмениваться удаленно. В отдельных случаях - например, при предоставлении декретного отпуска - заказными письмами.

"Все эти изменения должны пройти обсуждение и в итоговой редакции иметь поддержку и работников, и работодателей", - подчеркнул Медведев, которого цитирует пресс-служба партии. Он выразил уверенность, что новые формы занятости и взаимодействия работодателя и работника в будущем будут только развиваться. В связи с этим необходимо постоянно совершенствовать трудовое законодательство, чтобы защитить права работающих граждан. "Безусловно, мы должны делать это, учитывая мнение трудовых коллективов и предпринимателей, являющихся работодателями", - резюмировал Дмитрий Медведев.

Фото: iStock
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Внесение поправок в Трудовой кодекс запланировано на июнь, а сейчас экспертную оценку документу дают Федерация независимых профсоюзов России и Российский союз предпринимателей и промышленников.

В ходе "правительственного часа" обсуждались и другие важные темы - в первую очередь меры, принятые в ходе пандемии. В пострадавших от нее отраслях занято более 6 млн человек, рассказал министр. По подсчетам МЭР, общий объем всех мер по поддержке граждан и бизнеса на фоне пандемии уже составил 3,3 триллиона рублей. При этом решения, принятые в социальной сфере, позволили сгладить снижение реальных располагаемых доходов населения, считает Решетников. В результате пандемии они снизятся на 6% во втором квартале этого года, ожидают в МЭР. А в следующем году МЭР ожидает восстановление и доходов, и заработных плат примерно на 3% в реальном выражении.

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