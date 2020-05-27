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27.05.2020 12:40
Рубрика: Спорт

РФБ решила не определять чемпиона страны по баскетболу

Текст: Максим Домчев
Исполком Российской федерации баскетбола решил не присуждать звание чемпиона России по итогам досрочно завершенного сезона.
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Глава РФБ Андрей Кириленко заявил ТАСС, что было принято решение "утвердить классификацию команд на дату последнего сыгранного матча, без присвоения звания "чемпион" и без определения призеров".

Фото: championsleague.basketball.ru
В баскетболе и гандболе разыграют ряд еврокубковых трофеев сезона-2019/20

Сезон в Единой лиге ВТБ был приостановлен 27 марта из-за пандемии коронавируса. Руководство лиги приняло решение, что чемпион и призеры в этом сезоне определены не будут. Поскольку РФБ делегировала Единой лиге права на проведение чемпионата России, то она и должна определять победителя. Исполком РФБ лишь утвердил представление лиги.

В турнире лидировали баскетболисты "Химок".

Ранее решение об отмене сезона было принято руководством Евролиги. Три российских клуба, игравшие в этом турнире в нынешнем сезоне - ЦСКА, "Химки" и "Зенит", будут представлять Россию в этом соревновании в следующем сезоне.

Спорт Баскетбол Спортивные организации Российская федерация баскетбола

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