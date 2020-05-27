РФБ решила не определять чемпиона страны по баскетболу

Исполком Российской федерации баскетбола решил не присуждать звание чемпиона России по итогам досрочно завершенного сезона.

Глава РФБ Андрей Кириленко заявил ТАСС, что было принято решение "утвердить классификацию команд на дату последнего сыгранного матча, без присвоения звания "чемпион" и без определения призеров".

Сезон в Единой лиге ВТБ был приостановлен 27 марта из-за пандемии коронавируса. Руководство лиги приняло решение, что чемпион и призеры в этом сезоне определены не будут. Поскольку РФБ делегировала Единой лиге права на проведение чемпионата России, то она и должна определять победителя. Исполком РФБ лишь утвердил представление лиги.

В турнире лидировали баскетболисты "Химок".

Ранее решение об отмене сезона было принято руководством Евролиги. Три российских клуба, игравшие в этом турнире в нынешнем сезоне - ЦСКА, "Химки" и "Зенит", будут представлять Россию в этом соревновании в следующем сезоне.