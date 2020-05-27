"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"

29 мая на сайте "Российской газеты" в видеоформате смотрите круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19", организованный Российским советом по международным делам (РСМД) совместно с Министерством финансов Российской Федерации.

Эпидемия COVID-19 породила надежды на смягчение или даже отмену режимов санкций. Однако на деле исключения коснулись лишь узких гуманитарных вопросов. Санкции останутся атрибутом внешней политики и серьезным риском для бизнеса на десятилетия вперед.

Как меняется инструмент санкций? Какой ущерб они причиняют экономике? Насколько они эффективны в качестве внешнеполитического инструмента? Что делать бизнесу для адаптации к риску санкций, - обсудят участники круглого стола. Одновременно планируется публикация хрестоматии РСМД "Политика санкций: цели, стратегии, инструменты". Она будет доступна для бесплатного доступа на портале РСМД.

Наши эксперты:

Игорь Иванов - президент Российского совета по международным делам (РСМД);

Андрей Кортунов - генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД);

Сергей Дубинин - член Наблюдательного совета, председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям ПОА "Банк ВТБ";

Дмитрий Тимофеев - директор Департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов РФ;

Иван Тимофеев - программный директор Российского совета по международным делам (РСМД);

Евгений Гавриленков - партнер GKEM Analytica, главный редактор "Экономического журнала ВШЭ".

Модератор круглого стола - заместитель редактора отдела "Экономики и социальных проблем" "РГ" Игорь Зубков.