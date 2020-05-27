"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"

Эпидемия COVID-19 породила надежды на смягчение или даже отмену режимов санкций. Однако на деле исключения коснулись лишь узких гуманитарных вопросов. Санкции останутся атрибутом внешней политики и серьезным риском для бизнеса на десятилетия вперед.
Как меняется инструмент санкций? Какой ущерб они причиняют экономике? Насколько они эффективны в качестве внешнеполитического инструмента? Что делать бизнесу для адаптации к риску санкций, - обсудят участники круглого стола. Одновременно планируется публикация хрестоматии РСМД "Политика санкций: цели, стратегии, инструменты". Она будет доступна для бесплатного доступа на портале РСМД.
Игорь Иванов - президент Российского совета по международным делам (РСМД);
Андрей Кортунов - генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД);
Сергей Дубинин - член Наблюдательного совета, председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям ПОА "Банк ВТБ";
Дмитрий Тимофеев - директор Департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов РФ;
Иван Тимофеев - программный директор Российского совета по международным делам (РСМД);
Евгений Гавриленков - партнер GKEM Analytica, главный редактор "Экономического журнала ВШЭ".
Модератор круглого стола - заместитель редактора отдела "Экономики и социальных проблем" "РГ" Игорь Зубков.