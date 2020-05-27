Новости

Новый вид волонтерства набирает популярность в столице 11:11
В Орловском доме малютки обнаружили очаг COVID-19 11:11
Половина канадцев считают, что их правительство скрывает данные о COVID-19 11:09
В Краснодаре без масок не пустят в общественный транспорт 11:09
В Москве более 80% вновь выявленных случаев коронавируса - у людей младше 65 лет 11:05
Германия открывает выезд в 31 страну на период летних отпусков 11:05
Аэропорт Внуково начинает поэтапный выход из режима ограничений 11:02
Mercedes-Benz показал новинки семейства E-Class 11:01
Пензенский зампред оштрафован и лишен водительских прав 10:55
Лукашенко поздравил президента Татарстана со 100-летним юбилеем республики 10:51
BMW представила обновленную "пятерку" 10:48
В Чите рецидивист ограбил пенсионерку и оставил ей записку с извинениями 10:46
Соцопрос: Эпидемия COVID-19 ослабила позитивное отношение к Евросоюзу 10:42
В Пермском крае число погибших пациентов с COVID-19 выросло до 49 человек 10:40
Жителей Вятки осудили за избиение медика, бравшего анализ на COVID-19 10:35
В Москве запустили сервис для поиска бизнес-партнеров 10:32
В Комсомольске-на-Амуре впервые умер пациент с COVID-19 10:32
Россияне рекордно обналичивают валютные депозиты 10:30
Конгресс США рассмотрит законопроект о признании независимости Тибета 10:29
На какие параметры нужно обратить внимание при выборе ноутбука 10:23
Аэропорт в Минводах возобновит круглосуточный режим работы 10:21
Столичные библиотеки подготовили новую онлайн-программу 10:20
Астраханку арестовали за избиение и укусы младенца 10:15
Более 120 предприятий сферы услуг воспользовались поддержкой Москвы 10:15
В Москве пройдет онлайн-турнир по шахматам среди школьников 10:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем нужно тестирование на иммунитет к коронавирусу
Зачем нужно тестирование на иммунитет к коронавирусу
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
27.05.2020 06:44
Рубрика: Происшествия

Как красиво и грамотно обмануть вора

Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Неделя № 113(8167)
Дачный сезон в этом году начался раньше обычного, а с наступлением летнего тепла за город переберутся остатки самоизолировавшихся. Опустевшие многоэтажки не могут не привлекать внимание грабителей. Как обезопасить свою квартиру от непрошеных гостей?
Не стоит афишировать свой отъезд ни в реальности, ни в интернете. Фото: Сергей Михеев Не стоит афишировать свой отъезд ни в реальности, ни в интернете. Фото: Сергей Михеев
Не стоит афишировать свой отъезд ни в реальности, ни в интернете. Фото: Сергей Михеев

Квартирных воров можно разделить на две категории.

Первые действуют по наводке - заранее намечают богатую квартиру, отслеживают, в какое время хозяев нет дома, готовятся к налету. Если добыча очень заманчива, их не остановят никакие засовы. Вторые - случайные "гости", которые, можно сказать, берут то, что плохо лежит. От них защититься легче - со слишком навороченной защитой они возиться не станут.

"Самые простые способы защититься от кражи - поставить двойные двери, на окна, балконы и лоджии квартир на первых-вторых этажах установить решетки. Подружитесь с соседями - попросите их вынимать корреспонденцию из почтового ящика, снимать рекламные листовки, приклеенные на дверь квартиры. Оставьте соседям свои контакты, чтобы, увидев незнакомцев у вашей двери, они могли с вами связаться", - говорит гендиректор компании "РКК-Вологда", занимающейся системами безопасности, Евгений Исакович.

Фото: Сергей Куксин
Муляжи видеокамер для отпугивания воров от дач завалили рынок

На входную дверь лучше установить как минимум два замка с разными механизмами - чтобы на их вскрытие у "домушника" ушло как можно больше времени. Оконные стекла можно укрепить защитной пленкой - она помешает грабителям проникнуть в квартиру, даже если будет разбито стекло.

Имитировать присутствие жильцов поможет оставленное включенным радио. Можно приобрести устройство, отвечающее на звонок лаем собаки, или оставить бесконечно крутиться запись домашних бытовых звуков на каком-то гаджете. Сигнал, что никого нет дома, - наглухо задернутые круглые сутки шторы. Но если в квартиру можно заглянуть с улицы - настежь распахнутыми их оставлять тоже не стоит, чтобы помешать осматривать комнату посторонним. Оставьте нечто среднее - небольшой зазор между портьерами.

"Наклеивать на окно или дверь наклейку-обманку вроде "Объект находится под охраной" я бы не советовал, - говорит Исакович. - По моим наблюдениям, это только привлекает лишнее внимание к этой квартире". А вот поставить простейшую звуковую сигнализацию можно, громкие звуки спугнут вора, открывшего дверь.

Целесообразно установить камеру на входе в подъезд - если поделить плату на все квартиры, она обойдется в копейки, а при ЧП поможет вычислить вора. Не стоит оборудовать дверь подъезда домофоном с одинаковым для всех кодом - вскоре "нужные" кнопки от нажатий отполируются. Договоритесь с соседями, чтобы никто не разрешал входить в подъезд незнакомым людям, - пусть дозваниваются до нужной квартиры.

Фото: iStock
В МЧС напомнили о мерах безопасности в праздники

Если вы решили надолго выехать, оставляя в квартире ценные вещи (что вообще-то не очень разумно), оборудуйте сейф. Чем тяжелее он будет, чем более замурован в стены - тем лучше.

Можно сделать даже два сейфа - в более заметный, с несложным кодом, положите небольшую сумму денег и украшения. Возможно, грабителям не придет в голову искать второй "схрон".

Не забывайте, что свое имущество можно застраховать от кражи. Или до возвращения оставить ценности на хранение в банковской ячейке. Возможно, имеет смысл заплатить за услуги централизованной охраны - их можно подключить даже на пару месяцев, необязательно платить постоянно.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Экономика Недвижимость Жилая недвижимость "РГ"-советы

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Оператор "Северного потока-2" отреагировал на угрозу новых санкций
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Из бюджета могут выделить дополнительные средства на выплаты медикам
Минкомсвязь опубликовала график вывозных рейсов до 6 июня
Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом
"РГ"-советы: как обезопасить квартиру на время дачного сезона
Обязаны ли автомеханики проверять предоставленные клиентом запчасти