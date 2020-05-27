Дачный сезон в этом году начался раньше обычного, а с наступлением летнего тепла за город переберутся остатки самоизолировавшихся. Опустевшие многоэтажки не могут не привлекать внимание грабителей. Как обезопасить свою квартиру от непрошеных гостей?

Не стоит афишировать свой отъезд ни в реальности, ни в интернете. Фото: Сергей Михеев

Квартирных воров можно разделить на две категории.

Первые действуют по наводке - заранее намечают богатую квартиру, отслеживают, в какое время хозяев нет дома, готовятся к налету. Если добыча очень заманчива, их не остановят никакие засовы. Вторые - случайные "гости", которые, можно сказать, берут то, что плохо лежит. От них защититься легче - со слишком навороченной защитой они возиться не станут.

"Самые простые способы защититься от кражи - поставить двойные двери, на окна, балконы и лоджии квартир на первых-вторых этажах установить решетки. Подружитесь с соседями - попросите их вынимать корреспонденцию из почтового ящика, снимать рекламные листовки, приклеенные на дверь квартиры. Оставьте соседям свои контакты, чтобы, увидев незнакомцев у вашей двери, они могли с вами связаться", - говорит гендиректор компании "РКК-Вологда", занимающейся системами безопасности, Евгений Исакович.

На входную дверь лучше установить как минимум два замка с разными механизмами - чтобы на их вскрытие у "домушника" ушло как можно больше времени. Оконные стекла можно укрепить защитной пленкой - она помешает грабителям проникнуть в квартиру, даже если будет разбито стекло.

Имитировать присутствие жильцов поможет оставленное включенным радио. Можно приобрести устройство, отвечающее на звонок лаем собаки, или оставить бесконечно крутиться запись домашних бытовых звуков на каком-то гаджете. Сигнал, что никого нет дома, - наглухо задернутые круглые сутки шторы. Но если в квартиру можно заглянуть с улицы - настежь распахнутыми их оставлять тоже не стоит, чтобы помешать осматривать комнату посторонним. Оставьте нечто среднее - небольшой зазор между портьерами.

"Наклеивать на окно или дверь наклейку-обманку вроде "Объект находится под охраной" я бы не советовал, - говорит Исакович. - По моим наблюдениям, это только привлекает лишнее внимание к этой квартире". А вот поставить простейшую звуковую сигнализацию можно, громкие звуки спугнут вора, открывшего дверь.

Целесообразно установить камеру на входе в подъезд - если поделить плату на все квартиры, она обойдется в копейки, а при ЧП поможет вычислить вора. Не стоит оборудовать дверь подъезда домофоном с одинаковым для всех кодом - вскоре "нужные" кнопки от нажатий отполируются. Договоритесь с соседями, чтобы никто не разрешал входить в подъезд незнакомым людям, - пусть дозваниваются до нужной квартиры.

Если вы решили надолго выехать, оставляя в квартире ценные вещи (что вообще-то не очень разумно), оборудуйте сейф. Чем тяжелее он будет, чем более замурован в стены - тем лучше.

Можно сделать даже два сейфа - в более заметный, с несложным кодом, положите небольшую сумму денег и украшения. Возможно, грабителям не придет в голову искать второй "схрон".

Не забывайте, что свое имущество можно застраховать от кражи. Или до возвращения оставить ценности на хранение в банковской ячейке. Возможно, имеет смысл заплатить за услуги централизованной охраны - их можно подключить даже на пару месяцев, необязательно платить постоянно.