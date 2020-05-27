Ася Казанцева. "В интернете кто-то неправ! Научные исследования спорных вопросов"

Книга Аси Казанцевой, научной журналистки и лауреата премии "Просветитель", без лишней зауми последовательно опровергает утверждения, красующиеся на обложке. Прививки вызывают аутизм? У гомеопатии нет побочных эффектов? ГМО вредны для здоровья? Нет, нет и нет! Автор мягко, доходчиво, с юмором, но при этом и со ссылками на серьезные научные источники развенчивает самые популярные мифы и объясняет, как обстоят дела на самом деле. Книга учит своего читателя умению критически воспринимать информацию и самостоятельно приходить к научно достоверным выводам.

Петр Талантов. "0,05. Доказательная медицина от магии до поисков бессмертия"

Петра Талантова, врача и маркетолога, также не обошел вниманием "Просветитель" - это значит, что книгу можно рекомендовать друзьям. Числом 0,05, красующимся на обложке, определяется порог статистической значимости, условно разделяющий научные исследования на положительные и отрицательные. Поиском границы, отделяющей магию, заблуждения и маркетинговые уловки от подлинной науки, автор и занимается все 560 страниц. Вы с горечью узнаете, чем лекарства с доказанной эффективностью отличаются от разрекламированных препаратов без таковой, и в принципе поймете, что же это за зверь такой - доказательная медицина, и какие особенности нашего мышления мешают ей повсеместно сделать нашу жизнь здоровее.

Пол Оффит. "Смертельно опасный выбор. Чем борьба с прививками грозит нам всем"

Вопреки заголовку, эта книга не только о прививках: Пол Оффит (педиатр, специалист по инфекционным болезням и вакцинам, иммунолог, вирусолог) не смог обойти вопросы мышления. Почему наш мозг не доверяет статистике, зато с охотой принимает на веру единичные доказательства, которые при рациональном подходе могут быть обусловлены одной лишь случайностью? Как эмоции мешают находить реально существующие причинно-следственные связи и отвергать недостоверные? Оффит не подводит никаких итогов, но поводов присмотреться к своему мышлению дает предостаточно. И о прививках, разумеется, не забывает: все аргументы антипрививочников будут подробно разобраны с применением контраргументов, и поверьте, когда ваш ребенок достигнет возраста вакцинации, вряд ли вы захотите оставить его без спасительного укола.

Ксения Клименко. "В лабиринтах уха, горла и носа. Скрытые механизмы работы, неочевидные взаимосвязи и полезные знания, которые помогут "дотянуть" до визита к врачу"

Болезненно актуальная книга - сейчас, когда мы с замиранием сердца прислушиваемся к любым симптомам ОРВИ, методичка по заболеваниям горла, носа и ушей придется кстати. Написала ее практикующий отоларинголог, лор-хирург и кандидат медицинских наук Ксения Клименко. Для беззаботного чтения книга, пожалуй, все-таки слишком серьезная (изначально все это писалось для коллег-врачей) - зато как руководство к действию (или бездействию) работает идеально. Попутно автор ответит на сотню незаданных вами вопросов, вдребезги разобьет не один миф и даст полезные практические рекомендации. Кому-то пассажи о том, что уши ни в коем случае нельзя чистить ватными палочками, а антибиотики не просто бесполезны при боли в горле и ОРВИ, но и вследствие неправильного приема вредят всему человечеству, могут показаться банальными - но чем больше людей об этом узнает, тем лучше.

Эрик Тополь. "Будущее медицины. Ваше здоровье в ваших руках"

Генетик и кардиолог Эрик Тополь в своей книге - даром что она написана пять лет назад - рассуждает о будущем медицины: технологии уже давно меняют эту сферу, но сейчас, когда разве что стоматологи не переехали в онлайн, игнорировать это стало совсем уж невозможно. Тополь, впрочем, пишет не о банальной возможности созвониться с врачом в Зуме, а о куда более кардинальных вещах: например, он предлагает использовать в лечении возможности смартфонов и умных домов - те собирают данные о своих владельцах, суперкомпьютер суммирует и анализирует эти данные, находит связь между образом жизни и заболеванием и не только помогает владельцам лечиться, но и понимает, как предотвращать подобные заболевания в будущем.