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1 июня 2020 г. 15:15
Общество
Текст: Григорий Пернавский (главный редактор издательства "Пятый Рим")
Родина - № 6(620)

За пять минут до Парада

Телеканал "Победа" впервые обнародовал непарадные кадры великого события на Красной площади 24 июня 1945 года
9 мая 2020 г. на телеканале "Победа" состоялась необычная премьера. Впервые была продемонстрирована полная версия кинохроники Парада Победы, который состоялся 24 июня 1945 г. в Москве. До этого на экранах появлялись только 19-минутная цветная версия и 50-минутная черно-белая. Для своей передачи телеканал использовал 140-минутный сборник смонтированных материалов (14 частей), который хранится в Российском государственном архиве кинофотодокументов. Этот сборник нельзя назвать полноценным фильмом. Скорее речь идет о заготовке для режиссеров и монтажеров, которые затем отобрали для прокатной версии то, что сочли интересным.

Для съемок Парада Победы были привлечены несколько десятков кинооператоров. Фильм решено было делать в цвете. Его снимали на трофейную немецкую пленку Agfa. Поскольку опыта работы с пленкой такого типа у советских кинематографистов не было, проявляли ее в Берлине на киностудии Tobis. Там же проходило и озвучивание фильма. К сожалению, большая часть отснятого материала оказалась бракованной по цвету, и его пришлось переводить в черно-белое изображение.

Однако на этом история не завершилась. В угоду переменчивому политическому курсу из фильма неоднократно изымали кадры с неугодными историческими деятелями. Сначала удалили кадры с Л.П. Берией, А.И. Вышинским, а затем и с Н.С. Хрущевым. Но даже в "стартовую" прокатную версию попало далеко не все, что сняли операторы. Так, оказались изъяты кадры сбора частей на Парад, почти не осталось кинохроники с прибывающими гостями, зрители не увидели подготовку к демонстрации трудящихся, которую пришлось отменить из-за дождя. Не попал в фильм и небольшой сюжет о подготовке Маршала Советского Союза Г.К. Жукова к выезду на Красную площадь. Впрочем, часть этих кадров была в 1980-е гг. использована Марией Бабак для биографического фильма о Жукове.

Благодаря телеканалу "Победа" у зрителей и исследователей появилась возможность увидеть все эти материалы.

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