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27.05.2020 04:23
Рубрика: Общество

Родительское собрание поможет справиться со стрессом

Текст: Анна Владимирова
Российская газета - Неделя № 113(8167)
Как хорошо учиться и сдать ЕГЭ? Какую профессию выбрать? Справиться со стрессом перед экзаменами? Эти вопросы волнуют не только школьников, но и родителей. Мам и пап порой даже больше.
Мамам и папам тоже нужна поддержка педагогов, психологов. Фото: iStock / Choreograph Мамам и папам тоже нужна поддержка педагогов, психологов. Фото: iStock / Choreograph
Мамам и папам тоже нужна поддержка педагогов, психологов. Фото: iStock / Choreograph

На помощь приходит группа "Родительское собрание" в "Одноклассниках", созданная экспертами всероссийского конкурса "Большая перемена" (проект президентской платформы "Россия - страна возможностей"). Мамы и папы в прямом эфире могут пообщаться со специалистами и задать им по-настоящему важные вопросы.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Например, семейный психолог Екатерина Кормильцева рассказала, как мотивировать ребенка учиться, а ректор МГУТУ, председатель Всероссийского педагогического собрания Валентина Иванова дала советы по подготовке к ЕГЭ.

- Не припомню, чтобы наши родители так волновались по многим вопросам. Они всегда знали "как надо", - говорит старший менеджер по исследованиям Ирина Морозова. - Как ни странно, часто родителей волнуют те вопросы, на которые они сами не знают ответов и в которых не могут направлять и контролировать детей.

Скоро мам и пап ждут онлайн-встречи со специалистом в области киберпсихологии.

Общество Образование

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