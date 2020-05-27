На помощь приходит группа "Родительское собрание" в "Одноклассниках", созданная экспертами всероссийского конкурса "Большая перемена" (проект президентской платформы "Россия - страна возможностей"). Мамы и папы в прямом эфире могут пообщаться со специалистами и задать им по-настоящему важные вопросы.
Например, семейный психолог Екатерина Кормильцева рассказала, как мотивировать ребенка учиться, а ректор МГУТУ, председатель Всероссийского педагогического собрания Валентина Иванова дала советы по подготовке к ЕГЭ.
- Не припомню, чтобы наши родители так волновались по многим вопросам. Они всегда знали "как надо", - говорит старший менеджер по исследованиям Ирина Морозова. - Как ни странно, часто родителей волнуют те вопросы, на которые они сами не знают ответов и в которых не могут направлять и контролировать детей.
Скоро мам и пап ждут онлайн-встречи со специалистом в области киберпсихологии.