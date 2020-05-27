Роспотребнадзор: Человек не может заразиться коронавирусом от кошки

Пока в мире не зафиксировано ни одного случая заражения человека от домашних питомцев, пояснили "РГ" в Роспотребнадзоре. Напомним, что накануне появилась информация о том, что у 5-летней кошки из России нашли коронавирус нового типа.

"Информация о выделении коронавируса SARS-CoV-2 из отделяемого ротоглотки и носоглотки у домашней кошки была передана из Министерства сельского хозяйства РФ 26 мая 2020 года. Всего с начала пандемии Всемирная организация по охране здоровья животных располагает сведениями о 7 положительных случаях выявления нового коронавируса от кошек", - уточнили в Роспотребнадзоре.

Как отмечает ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина, сейчас в мире более 5600000 случаев заболевания людей коронавирусом. А заболевших кошек всего восемь, включая последний эпизод.

"В городских условиях кошки содержатся в квартирах и не контактируют с другими животными. Вирус у кошек мог появиться только от заболевших хозяев. Именно человек является источником инфекции, и только инфицированные люди опасны для окружающих. Домашние животные уязвимы в меньшей степени, но Всемирная организация по охране здоровья животных призывает помнить и о них тоже. Если в семье есть заболевший, то уход за домашними питомцами рекомендуют поручить другим членам семьи", - подчеркивает эксперт.