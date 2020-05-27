Новости

Калининградский зоопарк запустил круглосуточные трансляции из вольеров 16:22
Haval раскрыл внешность преемника классических внедорожников 16:22
Высокую заразность коронавируса связали с его необычным свойством 16:21
В Кирове закрыли на карантин стационар больницы скорой помощи 16:19
"Массандра" после приватизации останется в собственности Крыма 16:16
Норвежская семья обнаружила могилу викингов под полом своего дома 16:10
В Нижнем Новгороде во время самоизоляции выросло число бытовых преступлений 16:10
Роспотребнадзор: Человек не может заразиться коронавирусом от кошки 16:09
Еврокомиссия подготовила план спасения экономики Европы 16:09
Видео: очень странный способ зарядить Tesla Model X 16:00
Собянин предложил разрешить москвичам прогулки в тестовом режиме 15:59
Собянин: Предлагаем с 1 июня раскрыть всю непродовольственную торговлю в Москве 15:56
На Вятке в деле бывшего вице-губернатора выявили новые факты взяток 15:56
Борисов: Путин получит план восстановления экономики 1 июня 15:50
Экс-кандидат в президенты призвал ввести в США 4-дневную рабочую неделю 15:45
Минкультуры попросит Роспотребнадзор открыть музейные парки в июле 15:40
В Москве отменили 3,4 тыс. штрафов водителям из-за ошибок в пропусках 15:39
Польза популярных препаратов с омега-3 оказалась преувеличенной 15:38
В Орле обрушилась кровля спортзала 15:35
Глава HBO Max: Режиссерской версии "Лиги справедливости" не существует 15:33
В Казани нашли самую дорогую съемную квартиру в Поволжье 15:30
Как сбить цену при покупке подержанного автомобиля 15:30
Вышел русский трейлер хоррора про онлайн-экзорцизм "Час дьявола" 15:27
Синоптики предупредили о прохладном начале лета в Москве 15:24
Кремль сообщил о переносе саммитов БРИКС и ШОС 15:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем нужно тестирование на иммунитет к коронавирусу
Зачем нужно тестирование на иммунитет к коронавирусу
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
27.05.2020 16:09
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: Человек не может заразиться коронавирусом от кошки

Текст: Ольга Игнатова
Фото: AP Photo/Vadim Ghirda Фото: AP Photo/Vadim Ghirda
Фото: AP Photo/Vadim Ghirda

Пока в мире не зафиксировано ни одного случая заражения человека от домашних питомцев, пояснили "РГ" в Роспотребнадзоре. Напомним, что накануне появилась информация о том, что у 5-летней кошки из России нашли коронавирус нового типа.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
За сутки в России подтверждено 8338 случаев COVID-19 в 85 субъектах

"Информация о выделении коронавируса SARS-CoV-2 из отделяемого ротоглотки и носоглотки у домашней кошки была передана из Министерства сельского хозяйства РФ 26 мая 2020 года. Всего с начала пандемии Всемирная организация по охране здоровья животных располагает сведениями о 7 положительных случаях выявления нового коронавируса от кошек", - уточнили в Роспотребнадзоре.

Как отмечает ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина, сейчас в мире более 5600000 случаев заболевания людей коронавирусом. А заболевших кошек всего восемь, включая последний эпизод.

"В городских условиях кошки содержатся в квартирах и не контактируют с другими животными. Вирус у кошек мог появиться только от заболевших хозяев. Именно человек является источником инфекции, и только инфицированные люди опасны для окружающих. Домашние животные уязвимы в меньшей степени, но Всемирная организация по охране здоровья животных призывает помнить и о них тоже. Если в семье есть заболевший, то уход за домашними питомцами рекомендуют поручить другим членам семьи", - подчеркивает эксперт.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Прием документов в вузы пройдет с 20 июня по 17 августа
Попова: Россия действовала на опережение в борьбе с коронавирусом
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Оператор "Северного потока-2" отреагировал на угрозу новых санкций
В Москве изменилась пропускная система
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря