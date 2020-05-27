Роспотребнадзор: Курильщики тяжелее переносят коронавирус

В офисе главного санитарного врача РФ утверждают, что курение ухудшает работу легких, а потому организму курящего человека сложнее противостоять респираторным заболеваниям, вызываемым новым коронавирусом. К тому же употребление табака повышает риск инфицирования вирусом через рот. В качестве профилактики Роспотребнадзор советует россиянам защитить здоровье от разрушительных последствий употребления табака и придерживаться рекомендаций врачей в рамках предпринимаемых мер в борьбе с коронавирусом.

Раньше китайские медики сообщали, что одним из самых тяжелых заболеваний, ухудшающих состояние пациента, инфицированного коронавирусом, являются заболевания сердечно-сосудистой системы - они почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса нового типа. Эти данные исследования, опубликованного в журнале JAMA Cardiology.

"Проблемы с сердцем были характерны для многих пациентов с COVID-19 в Ухане, что может объяснять высокий уровень смертности во время госпитализации", - утверждали китайские ученые. Они выяснили, что у людей с болезнями сердца в десять раз чаще остальных развивались тяжелые формы пневмонии.

А российские медики составили целый список болезней, ухудшающих состояние пациентов, у которых впоследствии был обнаружен коронавирус. "Новая инфекция в первую очередь опасна для тех людей, у кого снижен иммунитет. Если развивается вирусное заболевание, то организм может эффективно бороться с ним только тогда, когда у него достаточно возможностей для этого, - аргументирует врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, эксперт Лиги здоровья нации Мехман Мамедов. - А защитные возможности организма определяются исключительно отсутствием сопутствующих заболеваний, таких как бронхиальная астма, сердечно-сосудистые заболевания, недостаточность какого-то органа (почечная, печеночная, сердечная, легочная и т. д.), анемия, диабет.

Все эти заболевания могут повлиять на иммунитет человека, говорят медики. В этом случае любой вирус осложняет основное заболевание, и это дает худший прогноз. Теперь в опасный перечень добавляется курение.