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27.05.2020 08:44
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: Курильщики тяжелее переносят коронавирус

Текст: Александр Проценко
Специалисты Роспотребнадзора заявляют, что курение негативно сказывается на способности организма бороться с коронавирусом, у курильщиков заболевание чаще протекает в тяжелой форме. Такое предупреждение россиянам опубликовано на официальном сайте ведомства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В офисе главного санитарного врача РФ утверждают, что курение ухудшает работу легких, а потому организму курящего человека сложнее противостоять респираторным заболеваниям, вызываемым новым коронавирусом. К тому же употребление табака повышает риск инфицирования вирусом через рот. В качестве профилактики Роспотребнадзор советует россиянам защитить здоровье от разрушительных последствий употребления табака и придерживаться рекомендаций врачей в рамках предпринимаемых мер в борьбе с коронавирусом.

Фото: EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH
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Раньше китайские медики сообщали, что одним из самых тяжелых заболеваний, ухудшающих состояние пациента, инфицированного коронавирусом, являются заболевания сердечно-сосудистой системы - они почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса нового типа. Эти данные исследования, опубликованного в журнале JAMA Cardiology.

"Проблемы с сердцем были характерны для многих пациентов с COVID-19 в Ухане, что может объяснять высокий уровень смертности во время госпитализации", - утверждали китайские ученые. Они выяснили, что у людей с болезнями сердца в десять раз чаще остальных развивались тяжелые формы пневмонии.

А российские медики составили целый список болезней, ухудшающих состояние пациентов, у которых впоследствии был обнаружен коронавирус. "Новая инфекция в первую очередь опасна для тех людей, у кого снижен иммунитет. Если развивается вирусное заболевание, то организм может эффективно бороться с ним только тогда, когда у него достаточно возможностей для этого, - аргументирует врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, эксперт Лиги здоровья нации Мехман Мамедов. - А защитные возможности организма определяются исключительно отсутствием сопутствующих заболеваний, таких как бронхиальная астма, сердечно-сосудистые заболевания, недостаточность какого-то органа (почечная, печеночная, сердечная, легочная и т. д.), анемия, диабет.

Все эти заболевания могут повлиять на иммунитет человека, говорят медики. В этом случае любой вирус осложняет основное заболевание, и это дает худший прогноз. Теперь в опасный перечень добавляется курение.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19 Борьба с курением

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