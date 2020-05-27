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27.05.2020 15:58
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор утвердил правила профилактики COVID-19 до конца года

Текст: Ольга Игнатова
Россияне должны будут держать социальную дистанцию в 1,5-2 метра как минимум до конца нынешнего года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом говорится в санитарно-эпидемиологических правилах по профилактике новой коронавирусной инфекции, которые подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова и которые размещены на портале правовой информации. Они будут действовать до 1 января 2021 года.

До конца года, как считают в Роспотребнадзоре, расслабляться точно не стоит. Поэтому будет по-прежнему вестись мониторинг заболеваемости, оцениваться, выработался ли иммунитет у переболевших коронавирусом россиян. Постоянно будет отслеживаться, циркулирует ли на территории страны вирус, и с какой интенсивностью он распространяется.

Фото: iStock
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В правилах объясняется, как проводится лабораторная диагностика и регистрация случаев заболевания. Например, тесты прежде всего делают лицам с симптомами инфекционных заболеваний, прибывшим в Россию, а также контактировавшим с больными коронавирусной инфекцией, медицинским работникам, пациентам с внебольничной пневмонией и людям, проживающим в соцорганизациях (интернатах, пансионатах, лагерях), колониях и тюрьмах.

Все те люди, которые прибывают из неблагополучных по коронавирусу регионов, на две недели по-прежнему на две недели будут изолироваться на дому или в обсерваторах. За ними устанавливается медицинское наблюдение.

Власти оставляют за собой право в случае ухудшения эпидемиологической ситуации вернуться к мерам социальной разобщенности. Это значит, что могут вводиться ограничения по работе торговых предприятий, кафе и ресторанов, отменяться массовые и культурные мероприятия, а работники переводиться на удаленный режим. Ну и, конечно, нужно по-прежнему строго следить за личной гигиеной - мыть и дезинфицировать руки, носить защитные маски и перчатки.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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