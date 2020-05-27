Роспотребнадзор утвердил правила профилактики COVID-19

Главный санитарный врач РФ - руководитель Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса на срок до 1 января 2021 года.

В документе говорится, что настоящие санитарно-эпидемиологические правила (далее санитарные правила) "устанавливают требования к комплексу организационных профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий, проведение которых обеспечивает предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (СОVID-19) на территории Российской Федерации…"

Правила состоят из более сотни пунктов и подпунктов. Они будут действовать на территории России до 1 января 2021 года".