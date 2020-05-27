Россиянам назвали примерные сроки возобновления поездок за границу

"По нашей предварительной информации, до сентября не стоит ожидать снятия запретов на продажу туров из России за рубеж", - отметила Ломидзе, добавив, что возобновление международного туризма - двусторонний процесс".

Тем не менее, по ее заверениям, летний отдых на российских курортах все же состоится, поскольку курорты Краснодарского края ждут первых туристов уже 1 июня, но сначала тех, кто имеет санаторную путевку.

"Я бы также рекомендовала туристам не рисковать и не ехать на отдых без "справок об эпидокружении". Без них санаторий не имеет право вас принять", - уточнила исполнительный директор АТОР.

Еще раньше, 25 мая вице-премьер России Дмитрий Чернышенкозаявил, что на данный момент отсутствует возможность возобновления поездок за границу из-за распространения пандемии коронавируса. Выступая на брифинге, Чернышенко отметил, что понимает необходимость и важность путешествий для современного человека, но предпосылок для восстановления международного туризма пока нет. А вице-президент АТОР Дмитрий Горин добавил, что возобновление путешествий из страны за рубеж произойдет после открытия границ, международного сообщения и возобновления работы посольств. Они должны запуститься примерно 15 июня.