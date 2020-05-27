Россияне рекордно обналичивают валютные депозиты

Уже четвертый месяц подряд продолжается массовый вывод валюты с банковских депозитов, сообщает Банк России. Только за апрель из кредитных учреждений вкладчики забрали 1,1 миллиарда долларов. Одновременно ЦБ РФ сообщал о рекордном ввозе в Россию наличных долларов и евро.

По данным регулятора, с начала года россияне сняли со счетов почти весь объем валюты, который накопился за 2019 год - 8,3 миллиарда долларов из накопленных за прошлый год 8,6 миллиарда. Наибольший отток средств пришелся на март 2020 года, когда россияне сняли со счетов 5 миллиардов долларов. В том же месяце банки ввезли в РФ рекордную сумму валюты - 4,95 миллиарда долларов и 1,13 миллиарда евро в наличной форме. По сравнению с февралем этот показатель вырос на 860%.

По состоянию на 1 мая в российских банках объем вкладов физлиц в иностранной валюте составил 88,2 миллиарда долларов. Однако это на 1,2 процента меньше, чем месяцем ранее.