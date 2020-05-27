В Минске россияне поставят спектакль о Марке Шагале

Премьера пластического спектакля "En souvenir de Шагал" в Национальном академическом театре имени Янки Купалы перенесена на конец сезона.

Над уникальной постановкой для белорусского зрителя работает российская команда: режиссер Сергей Землянский, главный художник театра имени Вахтангова Максим Обрезков, композитор Павел Акимкин; автор либретто - Андрей Щеткин, художник по свету - Александр Сиваев. А вот видеоряд выстраивают мастера из Купаловского театра - Сергей Рылко и Игорь Соколовский.

Сергей Землянский давно мечтал поставить спектакль о Марке Шагале, и когда получил приглашение от Купаловского театра, то понял: пробил его час. Постановку обязательно покажут на родине гениального художника в Витебске.

Сергей Землянский уже приезжал в Беларусь со своими работами: со спектаклем Московского драматического театра имени Пушкина "Материнское поле" и постановкой Лиепайского театра по пьесе Гоголя "Женитьба".

Это вторая работа талантливого мастера в пластическом жанре. Первым опытом был спектакль "Послание изгнанных. Миражи Серебряного века", основой для которого послужили произведения русских поэтов конца XIX - начала XX века.

Шагала играют четыре актера, изображая художника в детстве, молодости, в зрелом возрасте и в старости

В пластическом спектакле происходит "перевод" произведения на язык музыки, сценографии, разнообразных визуальных эффектов. Большую роль в создании нового стиля сыграл вахтанговец Максим Обрезков. Кстати, он был номинантом на премию Союзного государства в области литературы и искусства в 2011-2012 годах за спектакль "Свадьба" по А. Чехову в Национальном академическом театре имени Янки Купалы.