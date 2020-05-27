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27.05.2020 13:01
Рубрика: Экономика

Российские аграрии закрыли проблему дефицита кадров

Текст: Татьяна Карабут
Российские сельхозорганизации полностью обеспечены трудовыми ресурсами для проведения сезонных полевых работ 2020 года, сообщили в Минсельхозе.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Как пояснили в ведомстве, сейчас наблюдается тенденция по перетоку в сельское хозяйство работников из других сфер экономики. "В создавшихся условиях агропромышленный комплекс становится все более привлекательным для работы сегментом, что во многом способствует сохранению стабильной ситуации на рынке труда в целом",- считают в министерстве. Кроме этого, к сельхозработам привлекаются учащиеся аграрных вузов.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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По оценке ведомства, сегодня российский АПК может обеспечить занятость тысяч людей по всей стране. При этом сельхозпредприятия в сезон готовы предложить конкурентоспособную заработную плату, не только предоставить работу в поле, но и возможность развития профессиональных навыков квалифицированным специалистам в области IT, инженерам, механизаторам, наладчикам оборудования.

До пандемии к сезонным работам зачастую привлекались специалисты из соседних республик. Однако режим самоизоляции и закрытие границ не позволили им вернуться в Россию к сезону. В Минсельхозе обещают инициировать вопрос привлечения иностранных граждан к работе в отрасли при изменении эпидемиологической обстановки в России.

Экономика АПК Экономика Работа Занятость Правительство Минсельхоз Пандемия коронавируса COVID-19 Рынок труда

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