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Рубрика: В мире

SANA: Военные США и курды попали в засаду в Дейр-эз-Зоре

В Сирии совместный патруль военнослужащих США и бойцов курдских формирований из "Сил демократической Сирии" попал в засаду террористов в провинции Дейр-эз-Зор. Для атаки был выбран перекресток дорог на подъезде к населенному пункту Рувейшад.

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По информации сирийского агентства SANA, боевики открыли огонь по патрулю из стрелкового оружия и гранатометов, пишет ТАСС. В ходе перестрелки были ранены трое американцев и пятеро курдов. Других подробностей произошедшего нет.

Банды ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ террористической группировки "ИГИЛ") заметно активизировались в последнее время. Газета "Аш-Шарк аль-Аусат" отмечает, что террористы за месяц осуществили не менее 11 операций против правительственных сил Сирии, в ходе которых были убиты 37 сирийских военнослужащих и ополченцев. Боевики также постоянно атакуют курдские формирования на восточном берегу Евфрата, устраивают теракты в поселках, похищают местных жителей. По данным издания, в ходе ответных действий сирийские войска и курдские бойцы уничтожили 47 террористов.

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