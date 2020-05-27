Сегодня музыканту и поэту Александру Башлачёву исполнилось бы 60 лет

Но поэт не предан забвению. Профессиональное отношение к его памяти формирует книга питерского писателя и искусствоведа Льва Наумова "Башлачёв Александр - "Человек поющий. Стихи. Биография. Материалы", которая выдержала уже три издания. Аура, окружающая образ СашБаша, способствует поддержанию пламени в фанатских сердцах - тематические паблики и группы в соцсетях полны эксклюзивов, лидер выпуска независимой отечественной музыки издательство "Отделение ВЫХОД" имеет в каталоге 7-томную CD live-коллекцию и полное собрание видеозаписей. Выпущен альбом-трибьют, где песни Башлачёва поют коллеги по жанру.

Но если представить реальную роль, воздействие творчества СашБаша на умы и души его современников, то этого космически мало.

Ситуация напомнила и про то, что несмотря на дружбу с такими ленинградскими рок-звездами, как Константин Кинчев ("Алиса") и Святослав "Алиса" Задерий, Башлачёв так и не смог записаться с группой. Это и беда, и знак того времени. Башлачёв не был "идеальным героем" - он приторговывал джинсами, попутно создавал иногда не очень-то яркие тексты для танцевальной музыки. Но в момент перелома времен и смыслов жизни, в 80-х, он оказался на самом гребне этого перелома и выразил его в творчестве так, как никто другой. Его жизнь и буквально сломалась вместе с эпохой, как и у многих других героев русского рока. Так же было, кстати, и на Западе с рок-цивилизацией двумя десятилетиями раньше, когда человечество, как никогда близко подошло к ощущению свободы, и казалось, что до нее остался один шаг. Эти повторы судеб еще ждут своего анализа.

"Время колокольчиков" - совершенный мем той эпохи. Башлачёв близко к нам, живы те, кто смотрел ему в глаза. Откуда пришло творчество такого уровня - особая тайна. Трудно объяснить, как действовали песни череповецкого гения на людей, чьи души были открыты поэзии. В наш финансово-механистический век это сделать еще труднее, ведь даже слова теряют смыслы, связи. Сейчас, когда кого-то из звезд той эпохи пытаются описать современным киноязыком, этим потугам не хватает ни выразительных средств, ни чувства эмоционального напряжения, ни понимания побудительных сил, которые двигали тогда людьми. Проблемы и надежды, отраженные в творчестве Башлачёва, словно отгорожены от современности гаджетов. Это похоже на рассыпающиеся нейронные связи в коллективном мозгу цивилизации. И, вспоминая поэтов, тех, кто смог затронуть души миллионов, мы эти связи восстанавливаем.

Вряд ли сейчас есть смысл еще раз перебирать даты и факты жизни - это сделано множество раз энциклопедиями и экспертами. А ведь про всех героев русского рока можно было бы снимать увлекательнейшее кино - с конфликтами романами, и противостоянием системным несправедливостям. Но снятые тогда короткометражки остаются редкими документами реальности.

Башлачёв блестяще работал с "городским" актуальным русским языком, при этом, раскрывал традиционные, национальные понятия и настроения. В его творчестве полностью отсутствовали ложная, показная "народность" и пошлость, которые нередко царят на экранах и в эфирах. Рассказать об этом трудно, сейчас такого творчества нет, ни артисты, ни слушатели так не умеют, и это ощущение предстоит искать заново. Но это задача понятная и точная, в этой парадигме СашБаш становится важным трендом, идеалом и смыслом. И мы еще можем выбирать.

Пять главных песен Александра Башлачёва