Не только школы перешли на удаленку, но и кружки и секции. В том числе - детские технопарки "Кванториум", созданные в рамках нацпроекта "Образование". Здесь ребята продолжают заниматься научно-техническим творчеством онлайн. Более того, школьники-айтишники по всей стране включились в борьбу с коронавирусом и придумывают полезные гаджеты. Некоторые из них уже используют врачи.

К примеру, школьник из Рыбинска Дмитрий Шевелев смог превратить обычную маску для подводного плавания в устройство для защиты от вируса. Он также разработал переходник, к которому крепятся сменные фильтры. 17 врачей рыбинской больницы уже получили такие устройства. Сейчас Дмитрий изготавливает партию в 100 штук на 3D-принтере.

Ребята из "Кванториумов" Сахалина, Севастополя, Красноярска, Дагестана усовершенствовали держатель для медицинской маски, чтобы та плотнее прилегала к лицу. Во владимирском "Кванториуме" школьники создали прототипы кронштейнов для крепления аппаратов ИВЛ.

- Дети активно подключились к созданию устройств для помощи врачам. Работа велась дистанционно - кто-то печатал дома на 3D-принтере, у кого-то есть паяльная станция, электронные компоненты, кто-то моделировал на компьютере, - говорит руководитель владимирского детского технопарка "Кванториум-33", педагог дополнительного образования по направлению "Робототехника" Валентин Пономарев. - Мы начали с простых изделий, защитных лицевых экранов: на 3D-принтере печатается пластиковый ободок, он соединяется с прозрачным экраном, который вырезается на лазерном станке. Мы немного его доработали и наладили с одним из наших партнеров во Владимире массовое производство. Буквально за несколько дней обеспечили всю область. Еще одно простое устройство - небольшое приспособление для закрепления маски, чтобы врачам было проще в ней ходить.