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27.05.2020 15:06
Рубрика: В мире

Символика дивизии СС "Галичина" признана украинским судом нацистской

Текст: Юрий Чернов

Символика дивизии СС "Галичина" является нацистской. Такое решение вынес 27 мая Окружной административный суд Киева. Об этом, как уточняет Strana.ua, сообщил депутат Верховной рады Максим Бужанский.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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"Действия Института нацпамяти признали незаконными, равно как и демонстрацию символики 14-й дивизии ваффен - СС Галичина. Всё, приехали, закончились торжественные похороны в немецких касках и костюмах эсэсовцев, под рукоплескания местных властей", - приводит сайт слова Бужанского.

Напомним, что иск к Институту Национальной Памяти и его директору Владимиру Вятровичу подал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. При этом ранее, еще в 2017 году, редакция Strana.ua направляла в Институт соответствующий запрос о том, является ли символика дивизии СС "Галичина" нацистской. В запросе просилось разъяснить, попадает ли символика под запрет в соответствии с нормами закона об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов.

Депутат также опубликовал фото судебного решения. "Признать противоправными действия Украинского института национальной памяти и главы Украинского института национальной памяти о предоставлении вывода о том, что символика 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение или публичное использование которой на Украине запрещено", - говорится в документе.

В мире экс-СССР Украина Вторая мировая война

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