Символика дивизии СС "Галичина" признана украинским судом нацистской

Символика дивизии СС "Галичина" является нацистской. Такое решение вынес 27 мая Окружной административный суд Киева. Об этом, как уточняет Strana.ua, сообщил депутат Верховной рады Максим Бужанский.

"Действия Института нацпамяти признали незаконными, равно как и демонстрацию символики 14-й дивизии ваффен - СС Галичина. Всё, приехали, закончились торжественные похороны в немецких касках и костюмах эсэсовцев, под рукоплескания местных властей", - приводит сайт слова Бужанского.

Напомним, что иск к Институту Национальной Памяти и его директору Владимиру Вятровичу подал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. При этом ранее, еще в 2017 году, редакция Strana.ua направляла в Институт соответствующий запрос о том, является ли символика дивизии СС "Галичина" нацистской. В запросе просилось разъяснить, попадает ли символика под запрет в соответствии с нормами закона об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов.

Депутат также опубликовал фото судебного решения. "Признать противоправными действия Украинского института национальной памяти и главы Украинского института национальной памяти о предоставлении вывода о том, что символика 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение или публичное использование которой на Украине запрещено", - говорится в документе.