Смартфоны не рекомендовали заряжать всю ночь

Зарядка смартфона в течение всей ночи может негативно отразиться на работе устройства. Оптимальным же является заряд в диапазоне от 30 до 80 процентов, считают в Battery Unversity.

Как рассказал агентству "Прайм" IT-специалист Высшей школы управления финансами Михаил Коган, частая зарядка до 100 процентов приводит к быстрому износу аккумулятора. В то же время поддержание уровня заряда в диапазоне "от 30 до 80" позволяет увеличить количество полных циклов заряда как минимум вдвое.

Отслеживать заряд можно с помощью специализированных утилит, которые смогут автоматически остановить процесс заряда на нужном значении, которое укажет пользователь. Михаил Коган уверен, что если оставлять смартфон на зарядке на всю ночь, то нагрузка на элементы питания сохранится, поэтому спецприложения могут не быть панацеей. В этой связи, а также потому, что новые модели смартфонов заряжаются очень быстро, лучше ставить аппарат на зарядку сразу после пробуждения, считает эксперт.