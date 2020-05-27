Собянин дал прогноз по ситуации с коронавирусом в Москве

Новости

В Софии обнаружили 300 килограммов кокаина 17:55
Путину предложили распространить доплату на детей на всех безработных 17:50
В Москве запретили продавать алкоголь в барах и кафе меньше 20 кв.м. 17:50
В Германии растет число политически мотивированных преступлений 17:49
"Горы драгоценностей" раскопали археологи на берегу Хуанхэ 17:48
Собянин запустил программу пилотных тестирований инновационных решений 17:40
Минтруд: Взрывного роста безработицы в России удалось избежать 17:40
Крупные ретейлеры присоединяются к программе лояльности Минобороны РФ 17:37
Путин: Сохранение рабочих мест и доходов семей - важнейшие приоритеты 17:35
Минздрав Коми по суду вернет деньги, потраченные на лекарства ребенку 17:35
На Урале завели уголовное дело после вспышки COVID-19 на складе 17:32
Путин призвал использовать опыт "удаленки" после пандемии 17:29
После пропажи девочки в Псковской области возбуждено дело об убийстве 17:24
Число заразившихся COVID-19 на похоронах в Адыгее превысило 200 17:23
Сильный туман ожидается в Подмосковье в ночь на четверг 17:21
Глобальный фестиваль стартует в пятницу 17:16
Ярославцы пожаловались на запах тухлой рыбы в питьевой воде 17:16
Audi привезла в Россию новые S6 и S7 Sportback 17:15
Статуя знаменитого полководца в натуральную величину найдена в Японии 17:12
Десятая масштабная дезинфекция всех дорог пройдет в Москве в четверг 17:06
Выпущены тесты, определяющие степень иммунитета к COVID-19 17:05
Антитела к коронавирусу имеют уже 16,5 процента москвичей 17:05
Минтруд готов рассмотреть предложения по страхованию от безработицы 17:03
Volkswagen в последний раз показал кроссовер Nivus на картинке 17:00
У стен Рязанского кремля нашли человеческие кости 16:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем нужно тестирование на иммунитет к коронавирусу
Зачем нужно тестирование на иммунитет к коронавирусу
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
27.05.2020 16:53

Собянин дал прогноз по ситуации с коронавирусом в Москве

Текст: Айсель Герейханова
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что ситуация с распространением коронавируса в столице будет улучшаться. Об этом он заявил президенту России Владимиру Путину в ходе встречи в режиме видеосвязи.
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

"В целом должен сказать, что мы, на мой взгляд, контролируем ситуацию, и я уверен, что она будет улучшаться в Москве, несмотря, конечно, на все "но", на все осторожности, на режим повышенной готовности. Но я думаю, что она будет улучшаться", - сказал Собянин.

Владимир Путин в свою очередь также констатировал, что самые тяжелые сценарии распространения коронавируса в Москве удалось предотвратить. Президент назвал работу столичных властей "ответственной, целенаправленной и взвешенной".

Антитела к коронавирусу имеют уже 16,5 процента москвичей

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путину предложили распространить доплату на детей на всех безработных
Россиянам назвали примерные сроки возобновления поездок за границу
Прием документов в вузы пройдет с 20 июня по 17 августа
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
В Москве изменилась пропускная система