Собянин дал прогноз по ситуации с коронавирусом в Москве

"В целом должен сказать, что мы, на мой взгляд, контролируем ситуацию, и я уверен, что она будет улучшаться в Москве, несмотря, конечно, на все "но", на все осторожности, на режим повышенной готовности. Но я думаю, что она будет улучшаться", - сказал Собянин.

Владимир Путин в свою очередь также констатировал, что самые тяжелые сценарии распространения коронавируса в Москве удалось предотвратить. Президент назвал работу столичных властей "ответственной, целенаправленной и взвешенной".