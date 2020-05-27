Соцопрос: Эпидемия COVID-19 ослабила позитивное отношение к Евросоюзу

Поддержка общеевропейского проекта гражданами ведущих стран ЕС проходит серьезнейшее испытание на прочность эпидемией коронавируса. Вспышка инфекционного заболевания и невнятная реакция Брюсселя на разразившийся эпидемиологический кризис резко охладила позитивное отношение жителей Германии, Италии и Франции по отношению к "единой Европе".

Как выяснилось в ходе проведенного для телеканала Euronews социологического опроса, 61 процент граждан в Италии, 47 процентов во Франции и 40 процентов в Германии заявили о том, что COVID-19 ослабил их благоприятное отношение к Европейскому Союзу.

При этом 70 процентов итальянцев, 60 процентов немцев и 57 процентов французов отметили, что блок сделал недостаточно для поддержки их стран в период пандемии. Примечательно, что две трети опрошенных респондентов высказались в пользу укрепления национальных границ в качестве основной составляющей безопасности их государств.

Как отмечается, социологическое исследование проведено среди 1,5 тысячи граждан в каждой из трех указанных стран Евросоюза.