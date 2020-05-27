Репортеры "СОЮЗа" выяснили особенности приемной кампании в вузы России и Беларуси

Пандемия коронавируса внесла коррективы во все сферы нашей жизни. Образование не стало исключением: перенесены сроки итоговых школьных экзаменов, сдвинуты графики приема в вузы. Однако привилегию, которую дает Союзное государство белорусам и россиянам, никто не отменял: вчерашние школьники по-прежнему имеют право поступать в любое учебное заведение Союзного государства, причем как на платной, так и на бюджетной основе. И тут главное - соблюсти все необходимые формальности.

Несмотря на все сложности, возникшие в нашей жизни из-за коронавируса, приемную кампанию в вузы Беларуси и России никто не отменял. Юрий Белинский / ТАСС

Как в России

В этом году для абитуриентов предусмотрено почти 542 тысячи бюджетных мест, в том числе почти 400 тысяч - для направлений бакалавриата и специалитета. А по поручению президента России должны быть выделены еще 30 тысяч бюджетных мест. Наибольшее количество достанется вузам, реализующим программы педагогического, сельскохозяйственного, медицинского и IT-направлений. Поступать в вузы на все формы обучения россияне и белорусы будут по-прежнему по результатам ЕГЭ или вступительных испытаний, проводимых вузами самостоятельно для абитуриентов, окончивших колледжи и техникумы по профильному направлению.

Уже официально объявлено, что старт основного этапа Единого государственного экзамена назначен на 29 июня, завершится он 23 июля. Все участники, зарегистрированные как на досрочный период экзаменов, так и на основной, смогут сдать ЕГЭ в указанные даты. Это относится и к белорусским школьникам, которые планируют поступать в российские вузы. Они сдают ЕГЭ в те же сроки в специальных пунктах проведения экзамена.

Уже известно, что старт основного этапа ЕГЭ назначен на 29 июня, а завершится он 23 июля

Важно, что госэкзамены в этом году будут сдавать только те, кто планирует поступать в высшие учебные заведения, остальным ученикам школьные аттестаты будут выданы на основании годовых оценок. Поступающие в вузы выпускники, которые по уважительным причинам не смогут присутствовать на основном этапе сдачи ЕГЭ, сдадут экзамены в августе.

Как отмечают в Минобрнауки РФ, зачисление будет проходить в сжатые сроки - это тоже особенность приемной кампании текущего года. Вначале будут зачислены те, кто имеет особые льготы: олимпиадники, льготники и целевики. Далее в два этапа примут абитуриентов, показавших наивысшие результаты по итогам ЕГЭ и вступительных испытаний. Таким образом, 100% зачисления завершится к концу августа.

Накануне стали известны точные сроки подачи документов в вузы: по словам Министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, это можно будет сделать в период с 20 июня до 17 августа. Особенность нынешней приемной кампании в том, что заявление в приемную комиссию выбранного вуза можно будет подать еще до сдачи ЕГЭ.

Новинкой года станет и электронная подпись абитуриента, сертификат которой необходимо будет "вложить" в пакет документов. Получить такую подпись сможет любой гражданин России старше 14 лет. Сделать это можно в удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи России.

Впрочем, из всех правил есть исключения. Так, в МГИМО документы для поступления на программы бакалавриата можно подать уже сегодня - прием открыт с 12 мая.

Как и прежде, документы в вузы могут подавать как выпускники прошлых лет, так и школьники, заканчивающие обучение в этом году. По-прежнему одновременно в пять вузов на три направления в каждом. В общей сложности это 15 пакетов документов. Все заявления будут приниматься в электронном виде. Оригиналы привозить не надо. Но абитуриенты должны дать письменное обязательство, что предоставят их в течение первого года обучения. Так же как и обязательство пройти медосмотр в первый год учебы. Россиянам подать документы можно через Единый портал государственных услуг, выбрав сервис "Поступление в вуз онлайн", или напрямую через информационные системы вузов - по электронной почте или через "личный кабинет".

Что касается процедуры сдачи ЕГЭ белорусскими абитуриентами, то они могут сделать это в любом российском городе в зависимости от выбранного вуза. Направление в место проведения экзамена выдается в приемной комиссии учебного заведения (до этого необходимо зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ). Чаще всего белорусы выбирают университеты в приграничных Смоленской, Псковской и Брянской областях. Подавать документы в вуз должен сам абитуриент, в крайнем случае его родители по доверенности. Заметим, что процедура громоздкая, однако вскоре она может быть облегчена: в феврале министры образования наших стран обсуждали вопрос об открытии в Минске центра приeма ЕГЭ, а в Москве- центра тестирования. Но это пока в перспективе.

Абитуриентов ждет и уникальный союзный вуз - Белорусско-Российский университет в Могилеве

Сегодня по результатам ЕГЭ россияне и белорусы могут поступать не только в российские вузы, но и в Белорусско-Российский университет в Могилеве. Этот союзный вуз уникальный - здесь есть программы как по белорусским, так и по российским стандартам. Как рассказала "СОЮЗу" проректор по учебной работе Белорусско-Российского университета Наталья Вологина, прием студентов на российские образовательные программы будет проходить по российскому законодательству.

"Алгоритм действий несложный. Надо зайти на сайт вуза, зарегистрироваться и подать документы. Правила приема и перечень документов указаны на сайте вуза, - пояснила Наталья Вологина. - В этом году по российским стандартам образования мы объявляем набор на девять направлений подготовки по бакалавриату и три направления подготовки по магистратуре". По словам представителя вуза, если не хватит баллов на бюджет, можно поступить на платное отделение. На сегодняшний день стоимость обучения за год составляет в среднем 3 тысячи белорусских рублей (около 96 тысяч российских рублей) в зависимости от направления подготовки. Кстати, президент России попросил российские вузы в этом году "не задирать цену". Минобрнауки России уже дало рекомендации вузам сохранить стоимость обучения на уровне прошлого года.

Побороться за бюджетные места в белорусских вузах желают и многие российские выпускники. Фото: Роман Щербенков

Как в Беларуси

В этом году в Беларуси для получения высшего образования I ступени за счет средств бюджета планируется принять 27,1 тысячи человек, на платной основе - более 28 тысяч. Это немного больше, чем в 2019-м: количество мест увеличится за счет технических, технологических, медицинских специальностей.

Регистрация на централизованное тестирование завершается 1 июня. На прошлой неделе стали известны новые сроки проведения ЦТ: с учетом эпидемиологической ситуации его начало решено сместить на 25 июня.

Еще одна особенность - предварительная электронная регистрация на ЦТ. Пункты регистрации формируют электронную очередь, чтобы определить дату и время посещения пункта абитуриентом. Директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк подчеркивает, что ЦТ будет проходить в соответствии с требованиями и рекомендациями Минздрава. В частности, на тестирование по русскому языку и математике - предметам, которые выбирают больше всего абитуриентов, - отведены два дня. Это сделано для обеспечения безопасной дистанции в аудитории.

А если у кого-то не получится попасть на ЦТ в основные дни по состоянию здоровья, или, например, он окажется на самоизоляции? Вопрос, который сейчас волнует едва ли не каждого абитуриента. Директор РИКЗ отвечает: при наличии уважительной причины остается возможность сдать ЦТ в резервные дни (19, 21 и 23 июля), но причину нужно будет подтвердить документально. Дистанционной сдачи не предусмотрено. В этом году, кстати, количество пунктов проведения ЦТ в резервные дни увеличено, пройти его можно будет не только в Минске, но и в каждом областном центре.

Побороться за бюджетные места в белорусских вузах, как и прежде, желают многие российские выпускники. Положением о ЦТ предусмотрено, что они могут направлять в пункт регистрации копию документа, удостоверяющего личность, и заявление по почте, заполнив его по своему выбору на одном из государственных языков Беларуси.

- Такие абитуриенты по прибытии в Беларусь должны явиться в пункт регистрации на ЦТ, предъявить оригиналы документов, оплату за прием и оформление документов для участия в ЦТ и получить пропуск. Главное, чтобы копии документов по почте пришли до 1 июня. - Юрий Миксюк добавляет, что попробовать свои силы абитуриенты могут, пройдя на сайте РИКЗ репетиционное тестирование в режиме онлайн.

В пресс-центре Министерства образования отмечают: "При отсутствии ограничений, связанных с выездом из РФ, а также при соблюдении внутреннего законодательства Беларуси, устанавливающего особенности ограничительных мероприятий, граждане Российской Федерации смогут принять участие в ЦТ". А в случае совпадения дат ЕГЭ и ЦТ - зарегистрироваться на резервные дни. Или поступать в белорусские вузы как иностранные абитуриенты, зачисляемые на основании собеседования.

Кстати

Выпускные экзамены пройдут с 1 по 9 июня, а вручение аттестатов запланировано на 10-11 июня.