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Рубрика: Экономика

Состоялся онлайн-форум СМИ и аналитических центров Китая и России

Эпидемия COVID-19 стала серьезным вызовом развитию мировой экономики, а также испытанием для архитектуры международных отношений и тревожным звоночком для процесса углубления глобального управления.

Китай и Россия - две важные державы современного мира. Как мы можем на основе совместной борьбы с эпидемией сообща устранить трудности, которые препятствуют восстановлению экономики и углублению глобального управления?

Во время проведения важнейшего политического события КНР "двух сессий", мы провели онлайн-форум СМИ и аналитических центров Китая и России "Современный Китай и мир: борьба с эпидемией и подъем экономики". Организаторами этого мероприятия стали Управление по делам издания и распространения литературы на иностранных языках КНР, "Российская газета" и Институт Дальнего Востока Российской академии наук, а исполнителями - издательство "Жэньминь хуабао" и Академия исследований "Современный Китай и мир".

Экономика

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