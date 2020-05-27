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27.05.2020 12:20
Рубрика: Происшествия

Сотрудники ФСИН смогут выносить предостережения заключенным

Текст: Татьяна Замахина

Сотрудникам органов уголовно-исполнительной системы собираются дать право объявлять официальное предостережение заключенным. Такой законопроект рекомендовал принять в первом чтении Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Право дается "в целях предупреждения совершения осужденными правонарушений", говорится в пояснительной записке.

Предупреждать можно будет "о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения".

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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В случае неисполнения этих требований осужденного предлагается привлекать к ответственности в соответствии с законодательством РФ.

Инициатива призвана устранить правовую коллизию, пояснил глава комитета Василий Пискарев. Дело в том, что сейчас у сотрудников органов уголовно-исполнительной системы нет необходимых полномочий на применение данной меры воздействия. В отличие от коллег из органов внутренних дел, прокуратуры и Федеральной службы безопасности.

Пискарев надеется, что, получив предостережение, многие потенциальные правонарушители, как находящиеся на свободе, так и в местах лишения свободы, могут отказаться от своих намерений.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Законодательная власть Госдума Правительство Минюст ФСИН Тюремная реформа Законопроекты и комментарии

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