Сотрудники ФСИН смогут выносить предостережения заключенным

Сотрудникам органов уголовно-исполнительной системы собираются дать право объявлять официальное предостережение заключенным. Такой законопроект рекомендовал принять в первом чтении Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Право дается "в целях предупреждения совершения осужденными правонарушений", говорится в пояснительной записке.

Предупреждать можно будет "о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения".

В случае неисполнения этих требований осужденного предлагается привлекать к ответственности в соответствии с законодательством РФ.

Инициатива призвана устранить правовую коллизию, пояснил глава комитета Василий Пискарев. Дело в том, что сейчас у сотрудников органов уголовно-исполнительной системы нет необходимых полномочий на применение данной меры воздействия. В отличие от коллег из органов внутренних дел, прокуратуры и Федеральной службы безопасности.

Пискарев надеется, что, получив предостережение, многие потенциальные правонарушители, как находящиеся на свободе, так и в местах лишения свободы, могут отказаться от своих намерений.