Совет ЕС утвердил упрощение визового режима с Беларусью

Совет Евросоюза утвердил соглашение об упрощении визового режима с Республикой Беларусь. "Сегодня Совет одобрил решение о заключении соглашения об упрощении визового режима и соглашения о реадмиссии с Беларусью", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Совета.

Соглашение предусматривает взаимное упрощение визовых процедур для широкого круга граждан и снижение визовых сборов. Стоимость шенгенской визы для белорусов снизится до 35 евро. Также ряд белорусских граждан смогут получить визу бесплатно и подать заявку на многократные визы с длительным сроком действия. При этом стоимость белорусских виз для граждан ЕС также снизится до 35 евро, а продолжительность пребывания иностранцев в стране будет удвоена с 90 суток в год до 180.

"Визовая статистика свидетельствует о растущем значении отношений между ЕС и Беларусью. В 2019 году количество заявок на получение шенгенских виз в Беларуси достигло почти 650 000. Заключение соглашения об упрощении визового режима является важным шагом в отношениях между нашими людьми и поможет укрепить наши экономические, культурные и научные связи", - приводит Совет слова Давора Божиновича, министра внутренних дел Хорватии.

Напомним, что Республика Беларусь и Европейский союз вели переговоры по визовому вопросу с 2014 года. Визовое соглашение было подписано в Брюсселе 8 января 2020 года министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, Давором Божиновичем и комиссаром ЕС по внутренним делам Илвой Йоханссон.

Ожидается, что соглашение вступит в силу 1 июля 2020 года.