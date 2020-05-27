Эпидемиологи нашли еще один способ передачи коронавируса

Исследование китайских ученых показало, что вирус SARS-CoV-2 содержится в продуктах жизнедеятельности больных людей. Об этом сообщает издание Emerging Infectious Diseases.

В образцах кала живой вирус обнаружен даже в большей концентрации, чем в респираторных мазках тех же пациентов. Таким образом установлено, что коронавирус передается не только контактным или воздушно-капельным путями, но и фекально-оральным.

Актуальность исследования в том, что в период пандемии нужно по-прежнему дезинфицировать канализацию и сливные ямы, а также закрывать общественные туалеты.

В качестве примера приводится случай массового заражения вирусом SARS в Гонконге в 2003 году. Сотни жителей были заражены из-за проблем с канализацией в жилом комплексе.

Кстати, ученые из Йельского университета сообщили о том, что с помощью канализационных вод можно предугадать распространение коронавируса. Они считают, что информация об уровне зараженности канализации позволяет точно назвать количество новых случаев заболевания на следующей неделе.