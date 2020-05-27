Как вырос спрос на онлайн-репетиторство? Заменят ли частных преподавателей цифровые сервисы? И как быстро школьникам придется догонять программу в новом учебном году? Об этом "Российской газете" рассказала директор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина:

- Сейчас мы наблюдаем две тенденции. С одной стороны, заметно вырос спрос на онлайн-репетиторство для подготовки к ЕГЭ. С другой стороны, спрос на репетиторов, которые не готовили к ЕГЭ, а просто подтягивали детей по школьной программе, такого роста не показал. Просто потому, что учебный год для большинства классов закончился раньше срока.

А в сентябре все изменится?

Ирина Абанкина: Возможен всплеск обращений к репетиторам как раз для того, чтобы подтянуть пробелы в знаниях. Но на это будет влиять очень много факторов. Как пройдет лето, как начнется учебный год. В любом случае, вся первая четверть будет направлена на то, чтобы оценить остаточные знания учеников, восстановить пробелы. Думаю, что здесь самим школам придется корректировать программы.

Заменят ли репетиторов модные цифровые сервисы по самоподготовке к ЕГЭ?

Ирина Абанкина: Скорее всего, родители и школьники предпочтут вернуться к традиционным занятиям с репетиторами. Дело в том, что в автоматических сервисах не хватает инструментов для внешней мотивации учеников. Такие сайты и приложения работают по принципу: "мы даем тебе задания - можем их автоматически проверить - тренируйся". Но тонко настроенный индивидуальный подход, эффективную мотивацию может дать только человек-преподаватель. Репетиторов, которые реально повышают баллы ЕГЭ своих учеников, сервисы не заменят.