Новости

Трамп пригрозил жестко регулировать деятельность соцсетей в США 00:58
В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом 00:49
Вирусологи рассказали, когда ждать вторую волну коронавируса на Кубе 00:35
Рогозин сообщил подробности создания новой орбитальной станции 00:31
США ввели санкции против руководителей иранской ядерной программы 27.05.2020
Пуск корабля Crew Dragon к МКС отложили за 17 минут до старта 27.05.2020
В Зеленограде спасатели доставили утят в безопасное место 27.05.2020
Рогозин объяснил, что стоит за идеей Маска бомбить Марс 27.05.2020
Глава Крыма выступил против тестирования всех туристов на COVID-19 27.05.2020
ЦПВС: К подрыву турецкого патруля в Сирии причастны боевики 27.05.2020
Грызлов: Киев все дальше отходит от минских и нормандских договоренностей 27.05.2020
Рекомендация воздержаться от посещения церквей и кладбищ в Москве продлена 27.05.2020
Помпео: Гонгконг утратил большую часть своей автономии 27.05.2020
Михаил Ефремов пожаловался, что коронавирус сделал его дармоедом 27.05.2020
Москвичам рекомендовали гулять с фото документов 27.05.2020
Для москвичей открывается городской велопрокат 27.05.2020
В Москве вновь откроются парки 27.05.2020
В Москве открываются ярмарки выходного дня 27.05.2020
Собянин рассказал о новых правилах ношения масок с 1 июня 27.05.2020
В Москве снова откроются автосалоны 27.05.2020
РПЛ рассматривает возможность доиграть сезон со зрителями 27.05.2020
В Москве задержан адвокат по делу о крупном мошенничестве 27.05.2020
Путин обсудил ситуацию на рынке нефти с наследным принцем Саудовской Аравии 27.05.2020
Путин поручил разобраться с ростом безработицы в ряде регионов 27.05.2020
Нижегородским медикам доплатят за КТ-обследования пациентов с COVID-19 27.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
27.05.2020 23:56
Рубрика: В мире

США ввели санкции против руководителей иранской ядерной программы

Руководители иранской ядерной программы - Маджид Агаи и Амджад Сазгар - попали под санкции США. Об этом сообщил американский госсекретарь Майк Помпео

"Иранские ученые должны сделать выбор: продолжать мирную работу за пределами сферы распространения [ядерного оружия и материалов] или рисковать оказаться под санкциям", - написал Помпео в Twitter.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
Трамп наложил вето на сдерживающую применение силы против Ирана резолюцию

Он также добавил, что, по его мнению, развивающаяся вокруг ядерной программы ситуация "ясно показывает, что это сотрудничество должно быть прекращено".

"Дальнейшие попытки ядерного вымогательства только усилят давление на режим", - подчеркнул Помпео.

Ранее Помпео пояснил в специальном заявлении, что Маджид Агаи и Амджад Сазгар уличены "за участие или попытку участия в деятельности, которая существенно способствовала распространению оружия массового уничтожения". Так, как считают в Госдепе, в 2019 году Сазгар руководил и контролировал установку центрифуг на иранском заводе по обогащению топлива в Фордо. В свою очередь, Агаи принимал в этом участие как менеджер компании, которая отвечала за исследования и разработку оборудования.

В мире США В мире Ближний Восток Иран Санкции против Ирана

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Crew Dragon не смог стартовать из-за погоды
Опубликованы новые особенности проведения ЕГЭ-2020
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Россиянам назвали примерные сроки возобновления поездок за границу
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
МИД разъяснил суть Договора по открытому небу, из которого вышли США
Каким будет пляжный отдых в Европе из-за пандемии