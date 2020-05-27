США ввели санкции против руководителей иранской ядерной программы

Руководители иранской ядерной программы - Маджид Агаи и Амджад Сазгар - попали под санкции США. Об этом сообщил американский госсекретарь Майк Помпео

"Иранские ученые должны сделать выбор: продолжать мирную работу за пределами сферы распространения [ядерного оружия и материалов] или рисковать оказаться под санкциям", - написал Помпео в Twitter.

Он также добавил, что, по его мнению, развивающаяся вокруг ядерной программы ситуация "ясно показывает, что это сотрудничество должно быть прекращено".

"Дальнейшие попытки ядерного вымогательства только усилят давление на режим", - подчеркнул Помпео.

Ранее Помпео пояснил в специальном заявлении, что Маджид Агаи и Амджад Сазгар уличены "за участие или попытку участия в деятельности, которая существенно способствовала распространению оружия массового уничтожения". Так, как считают в Госдепе, в 2019 году Сазгар руководил и контролировал установку центрифуг на иранском заводе по обогащению топлива в Фордо. В свою очередь, Агаи принимал в этом участие как менеджер компании, которая отвечала за исследования и разработку оборудования.