Стали известны пары соперников в квалификационном раунде Кубка Стэнли

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гари Беттмэн объявил о возобновлении нынешнего розыгрыша, приостановленного из-за пандемии коронавируса, а также назвал пары оппонентов в квалификационном раунде Кубка Стэнли.
Фото: iStock
Формат следующий: четыре лучших клуба из каждой конференции проведут друг с другом по три встречи по круговой системе. Таким образом, команды изменят номер посева плей-офф. Остальные же, параллельно круговому турниру, сыграют серии до трех побед.
Триумфаторы этих восьми противостояний пробьются в первый раунд плей-офф к первым четырем сеяным от своих конференций. Затем розыгрыш Кубка Стэнли будет продолжен в обычном формате.
Вот как полностью выглядят пары:
Западная конференция:
- "Эдмонтон" - "Чикаго"
- "Нэшвилл" - "Аризона"
- "Ванкувер" - "Миннесота"
- "Калгари" - "Виннипег"
Восточная конференция
- "Питтсбург" - "Монреаль"
- "Каролина" - "Нью-Йорк Рейнджерс"
- "Нью-Йорк Айлендерс" - "Флорида"
- "Торонто" - "Коламбус"