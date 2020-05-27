Стали известны пары соперников в квалификационном раунде Кубка Стэнли

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гари Беттмэн объявил о возобновлении нынешнего розыгрыша, приостановленного из-за пандемии коронавируса, а также назвал пары оппонентов в квалификационном раунде Кубка Стэнли.

Формат следующий: четыре лучших клуба из каждой конференции проведут друг с другом по три встречи по круговой системе. Таким образом, команды изменят номер посева плей-офф. Остальные же, параллельно круговому турниру, сыграют серии до трех побед.

Триумфаторы этих восьми противостояний пробьются в первый раунд плей-офф к первым четырем сеяным от своих конференций. Затем розыгрыш Кубка Стэнли будет продолжен в обычном формате.

Вот как полностью выглядят пары:

Западная конференция:

"Эдмонтон" - "Чикаго"

"Нэшвилл" - "Аризона"

"Ванкувер" - "Миннесота"

"Калгари" - "Виннипег"

Восточная конференция