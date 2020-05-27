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27.05.2020 18:56
Рубрика: Общество

Марьиванне - 20 лет

Студентам разрешат преподавать в школе
Текст: Ксения Колесникова
Студентам разрешат официально работать в школе, получать первый реальный опыт в профессии и одновременно - зарплату за свой труд. Студентам-"педагогам" - вести уроки. Студентам других направлений и вузов - кружки и секции. По поручению президента РФ Владимира Путина Госдума приняла соответствующие поправки в закон "Об образовании в РФ" во втором и третьем чтении.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Кому-то из ребят новый закон даст возможность найти первое место на два-три часа в неделю, получить интересный опыт, вести летние пришкольные лагеря. Кто-то останется в образовании на долгие годы.

- Это позволит создать возможности раннего входа в профессию, - уверена куратор законопроекта, зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина. - До принятия законопроекта официально преподавать в школах могли только дипломированные специалисты. Студенты работают с детьми либо как практиканты, либо как волонтеры - даже вести кружки и получать за это зарплату они не могут.

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
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Законопроект предусматривает допуск к преподаванию в школе студентов педагогических вузов с четвертого курса обучения, которые успешно сдали сессию. А вести кружки и секции в школе получат возможность учащиеся любых вузов с третьего курса и старше. Главное, чтобы программа их подготовки по направленности совпадала с дополнительной общеразвивающей программой - соответствие будут определять сами школы. То есть студент-технарь сможет вести "айтишный" кружок в школе, учить детей программировать или, скажем, собирать роботов. Порядок допуска к педагогической деятельности определит минпросвещения по согласованию с минобрнауки и минтрудом.

- Опросы педагогов, проводимые ОНФ и Фондом "Национальные ресурсы образования" каждый год, показывают стабильный дефицит учителей. Если в 2018 году о нехватке кадров в школах сообщали 48% принявших участие в опросе педагогов, то в 2019-м - уже 51%, - говорит Любовь Духанина. - Привлечение в школы студентов необходимо в том числе для того, чтобы компенсировать этот дефицит.

Студенты смогут получать первый реальный опыт в профессии и зарплату за свой труд

Самые дефицитные направления - математика, иностранный, русский язык, начальные классы. О нехватке педагогов говорят как в сельских школах (54%), так и городских (50%). Более трети участников опроса (38%) отметили, что замену уволившимся коллегам нашли с трудом. Например, учителя из Ставропольского края говорят: "Некоторые учителя преподают по три предмета, пройдя только курсы переподготовки. Замену учителям находят качественно хуже". А вот опыт из Алтайского края: "В начальной школе двое учителей согласились подхватить два класса, но на будущий год учителей так и не нашли. По английскому языку постоянная текучка. Уволились сразу три молодых учителя английского".

Фото: Istock
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- Некоторые эксперты опасаются, что допуск студентов к преподаванию в школе приведет к снижению качества образования. Но нельзя игнорировать тот факт, что в ряде школ из-за нехватки учителей занятия не ведутся совсем, - отмечает Любовь Духанина. - Заполнение кадрового дефицита необходимо рассматривать в комплексе. Где-то на замену уволившемуся учителю придет студент, но сохранит возможность консультироваться как со своими преподавателями, так и с коллегами. Где-то приедет педагог по программе "Земский учитель". Где-то сработает региональная кадровая программа.

Что особенно важно? Сами студенты с принятием закона получат возможность раннего входа в профессию, возможность в период учебы искать оплачиваемую работу по своему профилю. Кроме того, допуск к преподаванию студентов позволит развивать наставничество в школах. А это - одна из задач национального проекта "Образование".

Общество Образование Законодательная власть Госдума Реформа образования

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