Студентам разрешат работать в школе

Студентам разрешат официально работать в школе, получать первый реальный опыт в профессии и одновременно - зарплату за свой труд. Студентам-"педагогам"- вести уроки. Студентам других направлений и вузов - кружки и секции. Сегодня по поручению Президента РФ Владимира Путина Госдума рассмотрит соответствующий законопроект во втором чтении.

Если поправки в закон "Об образовании в РФ" будут приняты, самые способные и мотивированные студенты смогут прийти в школу не только на практику, но и начать работать. Кому-то из ребят новый законопроект даст возможность найти первое место на два-три часа в неделю, получить интересный опыт, вести летние пришкольные лагеря. Кто-то останется в образовании на долгие годы.

- Принятие законопроекта позволит как восполнить в школах кадровый дефицит, так и создать возможности раннего входа в педагогическую профессию, - уверена куратор законопроекта, зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина. - Сейчас, согласно существующим нормам, официально преподавать в школах и организациях дополнительного образования могут только дипломированные специалисты. Студенты работают с детьми либо как практиканты, либо как волонтеры - даже вести кружки и получать за это зарплату они не могут.

По словам Любови Духаниной, над снятием этих ограничений в России задумались давно. Еще в 2016 году эксперты проекта ОНФ "Равные возможности - детям" выступили с предложением разрешить студентам преподавать в кружках и секциях. Сегодня законопроект предусматривает допуск к преподаванию в школе студентов педагогических вузов с четвертого курса обучения. А вести кружки и секции в школе получат возможность учащиеся любых вузов с третьего курса и старше. Главное, чтобы программа их подготовки по направленности совпадала с дополнительной общеразвивающей программой - соответствие будут определять сами школы. То есть, студент-технарь сможет вести "айтишный" кружок в школе, учить детей программировать или, скажем, собирать роботов.

- Опросы педагогов, проводимые ОНФ и Фондом "Национальные ресурсы образования" каждый год, показывают стабильный дефицит учителей. Если в 2018 году о нехватке кадров в школах сообщали 48% принявших участие в опросе педагогов, то в 2019 - уже 51%, - говорит Любовь Духанина. - Привлечение в школы студентов необходимо в том числе для того, чтобы компенсировать этот дефицит. Не зря в феврале президент рекомендовал ускорить рассмотрение законопроекта после встречи с общественностью: тогда учительница из Череповца посетовала, что в школах не хватает педагогов, и эту проблему можно было бы решить за счет привлечения к работе студентов пединститутов последнего курса.

Самые дефицитные направления - математика, иностранный, русский язык, начальные классы. О нехватке педагогов говорят как в сельских школах (54%), так и городских (50%). Только четверть педагогов, опрошенных ОНФ в 2019 году, сообщили, что за прошедший учебный год состав и численность коллектива не менялись. Более трети участников опроса (38%) отметили, что замену уволившимся коллегам нашли с трудом: Например, учителя из Ставропольского края говорят: "Некоторые учителя преподают по три предмета, пройдя только курсы переподготовки. Замену учителям находят качественно хуже". А вот опыт из Алтайского края: "В начальной школе двое учителей согласились подхватить два класса, но на будущий год учителей так и не нашли. По английскому языку постоянная текучка. В данный момент уволились сразу три молодых учителя английского".

- Некоторые эксперты опасаются, что допуск студентов к преподаванию в школе приведет к снижению качества образования. Но нельзя игнорировать тот факт, что в ряде школ из-за нехватки учителей занятия не ведутся совсем, - отмечает Любовь Духанина. - Заполнение кадрового дефицита необходимо рассматривать в комплексе. Где-то на замену уволившемуся учителю придет студент, но сохранит возможность консультироваться как со своими преподавателями, так и с коллегами. Где-то приедет педагог по программе "Земский учитель". Где-то сработает региональная кадровая программа.

Что особенно важно? Сами студенты с принятием закона получат возможность раннего входа в профессию, возможность в период учебы искать оплачиваемую работу по своему профилю. Кроме того, допуск к преподаванию студентов - позволит развивать наставничество в школах. А это - одна из задач национального проекта "Образование".