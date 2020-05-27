Суд разъяснил, когда родные не отвечают за долги обвиняемого

Второй кассационный суд общей юрисдикции сделал важное разъяснение: нельзя бездоказательно арестовывать имущество тещи, зять которой обвиняется в преступлении. Каждый следователь должен четко уяснить: теща не является близким родственником, и это не эмоции, таков закон.

Как заявил "РГ" советник Федеральной палаты адвокатов Александр Боломатов, арест имущества родственников и близких друзей обвиняемого в ходе расследования уголовного дела находится среди самых важных и дискутируемых тем уголовного права. Арест на имущество суд накладывает по ходатайству следователя. Это нужно для того, чтобы в случае обвинительного приговора должна быть гарантия: обвиняемый возместит ущерб, заплатит штрафы и т.п. Если не арестовать, есть риск, что подследственный все спрячет.

Когда имущество принадлежит самому обвиняемому, то на первоначальном этапе не принципиально, украдено оно или появилось честным путем. Поэтому под арест часто попадает и совместная собственность супругов. Если в шкафу найдут коробку с деньгами, не будут разбираться, кто из домашних ее наполнил. По умолчанию зачтут как собственность обвиняемого.

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год суды вынесли 34,9 тысячи решений об аресте имущества в ходе расследования уголовных дел. Однако далеко не всегда эти решения касались самих фигурантов дел.

Арестовать имущество формально посторонних в деле - родни или знакомых подследственного - можно, лишь когда что-то указывает, что это куплено на деньги фигуранта. В конкретном деле, которое рассмотрел Второй кассационный суд, была арестована квартира тещи подследственного. Сам гражданин обвинялся в крупном мошенничестве. Первая и вторая инстанции вполне согласились с тем, что тень сомнения ложится и на тещу. Однако кассационный суд счел это грубым нарушением конституционных прав женщины.

"Доказательств, подтверждающих приобретение арестованного имущества на денежные средства, полученные преступным путем, в постановлениях судов первой и апелляционной инстанций не приведено, - подчеркнул кассационный суд. - Решение о наложении ареста суд фактически мотивировал лишь тем, что размер официально полученного У. и его близкими родственниками официального дохода не соответствует количеству и стоимости оформленного на их имя имущества. При этом суд не учел, что согласно 5 УПК РФ мать супруги (теща) не является близкой родственницей".

Советник Федеральной палаты адвокатов Александр Боломатов подчеркнул, что подобные проблемы часто возникают у близких чиновника, подозреваемого в неправедных доходах. Бесспорно, подследственный может иногда попытаться скрыть богатства, переписав все на родню.

"Но надо отдать должное, что эти люди имеют собственную жизнь, поэтому для данной категории вопросов хотелось бы иметь более жесткие критерии контроля действий правоохранительных органов и суда. Без этого мы рискуем столкнуться с тем, что имущество лиц, не причастных к коррупционным нарушениям, то есть честно заработанное, будет изъято по приговору суда", - подчеркнул Александр Боломатов.