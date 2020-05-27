Суд разъяснил, когда родные не отвечают за долги обвиняемого

Новости

В Москве задержан адвокат по делу о крупном мошенничестве 19:23
Путин обсудил ситуацию на рынке нефти с наследным принцем Саудовской Аравии 19:04
Путин поручил разобраться с ростом безработицы в ряде регионов 18:52
Нижегородским медикам доплатят за КТ-обследования пациентов с COVID-19 18:42
В Идлибе во время проезда турецкого военного конвоя произошел взрыв 18:41
Вышел первый трейлер фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" 18:40
Спасатели нашли получившего в лесу травму москвича 18:36
На Кубани начнут тестировать на коронавирус домашних животных 18:25
Президент обсудил сотрудничество двух стран с финским коллегой 18:22
Вышел трейлер первого фильма по российским комиксам 18:22
Собянин утвердил меры поддержки медорганизаций и киосков "Печать" 18:20
Старт сезона в КХЛ намечен на 2 сентября 18:18
Кабмин расширил доступ аграриев к льготным кредитам 18:15
В Смоленске нашли ядро 1812 года 18:15
У главы Удмуртии выявили коронавирус 18:14
Минтруд предлагает платить бывшим ИП максимальное пособие по безработице 18:05
Минтруд спрогнозировал пик по числу безработных в 2020 году 18:04
Эпидемиологи нашли еще один способ передачи коронавируса 18:04
Компании со статусом "Московский инвестор" получат налоговые льготы 18:03
Минтруд предложил общественные работы для поддержания занятости 18:00
Пожарившим на Вечном огне сосиски петербуржцам ужесточили статью 17:59
Актер из "Индианы Джонса" Дмитрий Дьяченко умер от передозировки 17:58
В Софии обнаружили 300 килограммов кокаина 17:55
Путину предложили распространить доплату на детей на всех безработных 17:50
В Москве запретили продавать алкоголь в барах и кафе меньше 20 кв.м. 17:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
27.05.2020 19:00
Рубрика: Власть

Исключили из родни

Суд разъяснил, когда родные не отвечают за долги обвиняемого
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 114(8168)
Второй кассационный суд общей юрисдикции сделал важное разъяснение: нельзя бездоказательно арестовывать имущество тещи, зять которой обвиняется в преступлении. Каждый следователь должен четко уяснить: теща не является близким родственником, и это не эмоции, таков закон.
Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

Как заявил "РГ" советник Федеральной палаты адвокатов Александр Боломатов, арест имущества родственников и близких друзей обвиняемого в ходе расследования уголовного дела находится среди самых важных и дискутируемых тем уголовного права. Арест на имущество суд накладывает по ходатайству следователя. Это нужно для того, чтобы в случае обвинительного приговора должна быть гарантия: обвиняемый возместит ущерб, заплатит штрафы и т.п. Если не арестовать, есть риск, что подследственный все спрячет.

Фото: iStock
Минюст объяснил, как оформлять наследство в период пандемии

Когда имущество принадлежит самому обвиняемому, то на первоначальном этапе не принципиально, украдено оно или появилось честным путем. Поэтому под арест часто попадает и совместная собственность супругов. Если в шкафу найдут коробку с деньгами, не будут разбираться, кто из домашних ее наполнил. По умолчанию зачтут как собственность обвиняемого.

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год суды вынесли 34,9 тысячи решений об аресте имущества в ходе расследования уголовных дел. Однако далеко не всегда эти решения касались самих фигурантов дел.

Арестовать имущество формально посторонних в деле - родни или знакомых подследственного - можно, лишь когда что-то указывает, что это куплено на деньги фигуранта. В конкретном деле, которое рассмотрел Второй кассационный суд, была арестована квартира тещи подследственного. Сам гражданин обвинялся в крупном мошенничестве. Первая и вторая инстанции вполне согласились с тем, что тень сомнения ложится и на тещу. Однако кассационный суд счел это грубым нарушением конституционных прав женщины.

"Доказательств, подтверждающих приобретение арестованного имущества на денежные средства, полученные преступным путем, в постановлениях судов первой и апелляционной инстанций не приведено, - подчеркнул кассационный суд. - Решение о наложении ареста суд фактически мотивировал лишь тем, что размер официально полученного У. и его близкими родственниками официального дохода не соответствует количеству и стоимости оформленного на их имя имущества. При этом суд не учел, что согласно 5 УПК РФ мать супруги (теща) не является близкой родственницей".

Советник Федеральной палаты адвокатов Александр Боломатов подчеркнул, что подобные проблемы часто возникают у близких чиновника, подозреваемого в неправедных доходах. Бесспорно, подследственный может иногда попытаться скрыть богатства, переписав все на родню.

"Но надо отдать должное, что эти люди имеют собственную жизнь, поэтому для данной категории вопросов хотелось бы иметь более жесткие критерии контроля действий правоохранительных органов и суда. Без этого мы рискуем столкнуться с тем, что имущество лиц, не причастных к коррупционным нарушениям, то есть честно заработанное, будет изъято по приговору суда", - подчеркнул Александр Боломатов.

Власть Работа власти Судебная система Власть Право

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Россиянам назвали примерные сроки возобновления поездок за границу
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Принят закон о дистанционном обучении при ЧС
В Москве изменилась пропускная система
Парад Победы пройдет 24 июня
Как будет внедряться дистанционное электронное голосование