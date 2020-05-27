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Танцующий Робокоп и Терминатор-циркач. В Mortal Kombat вернули "дружбу"

Текст:   Богдан Бобров
27.05.2020,  
12:48
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

В классических частях Mortal Kombat, помимо жестоких добиваниий противника, вроде Fatality, Brutality и Animality, был еще один нетривиальный способ закончить поединок.

Назывался он Friendship (дружба) - по нажатию определенной комбинации кнопок вместо членовредительства победивший боец делал что-то милое и безобидное.

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NetherRealm Studios в последнем обновлении Aftermath вернули эту возможность в Mortal Kombat 11.

На YouTube-канале IGN "добивания" всех персонажей собрали в одном видео - Робокоп исполняет танец, собственно, робота, Терминатор показывает цирковые номера на мотоцикле, Саб-Зиро угощает всех мороженым, а Скорпион обнимается с плюшевым мишкой - все это очень умилительно, но лучше один раз увидеть.

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