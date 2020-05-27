Новости

Twitter впервые отметил публикацию Трампа знаком недостоверности 03:36
Мэр Вашингтона запретила парад на День независимости в США 03:12
Трамп похвалил себя за хорошую работу в условиях пандемии 03:01
В ВОЗ рассказали о последствиях отказа США в финансировании 02:25
Пандемия и дожди могут привести к подорожанию индийского черного чая 01:57
SANA: Военные США и курды попали в засаду в Дейр-эз-Зоре 01:26
В Испании начинается самый длинный в истории страны траур 00:37
Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ 00:35
НХЛ возобновит сезон плей-офф в формате из 24 клубов 00:15
Немецкое СМИ назвало США проигравшими от разрыва Договора об открытом небе 00:15
Групповые посещения музеев разрешат через два месяца после их открытия 26.05.2020
Моделирование показало траекторию астероида - убийцы динозавров 26.05.2020
МИД: Россия продолжит добиваться посещения центра Лугара в Грузии 26.05.2020
Forbes: За время пандемии российские миллиардеры стали богаче на $62 млрд 26.05.2020
Минкомсвязь опубликовала график вывозных рейсов до 6 июня 26.05.2020
В Москве скончалось 73 пациента с коронавирусом 26.05.2020
В России у кошки обнаружили коронавирус 26.05.2020
Призовой фонд The International 2020 бьет рекорды 26.05.2020
Из бюджета могут выделить дополнительные средства на выплаты медикам 26.05.2020
Розничная торговля в апреле сократилась на 23,4% 26.05.2020
В Прикамье возобновят работу магазины площадью до 400 квадратных метров 26.05.2020
Под Тамбовом убит 101-летний ветеран Великой Отечественной войны 26.05.2020
В Москве ввели видеосервис для обжалования штрафов за нарушение самоизоляции 26.05.2020
В России тушат пожары на более чем 13 тысячах гектаров 26.05.2020
Польша начала получать газ реверсом из Германии 26.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Как соседям по даче разграничить участки
Как соседям по даче разграничить участки
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
27.05.2020 03:01
Рубрика: В мире

Трамп похвалил себя за хорошую работу в условиях пандемии

Фото: AFP/Brendan Smialowski Фото: AFP/Brendan Smialowski
Фото: AFP/Brendan Smialowski

Президент США Дональд Трамп убежден, что только благодаря его работе удалось сохранить более миллиона жизней в стране. Об этом американский лидер сообщил во вторник в своем Twitter.

Фото: EPA-EFE/Andrew Harrer / POOL
Трамп рассказал, кто пишет за него в Twitter

"Если бы я не выполнял свою работу хорошо и своевременно, мы бы потеряли 1,5-2 миллиона человек, в отличие от 100 с лишним тысяч, какой, скорее всего, будет итоговая цифра", - написал хозяин Белого дома. В другой своей публикации Трамп подчеркнул, что действовал очень быстро и принимал правильные решения.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах зафиксировано более 1,6 миллиона случаев заражения новым коронавирусом. Скончались свыше 98,3 тысячи человек.

В мире США Дональд Трамп Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Минкомсвязь опубликовала график вывозных рейсов до 6 июня
Forbes: За время пандемии российские миллиардеры стали богаче на $62 млрд
Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом
Собянин рассказал о новом пакете поддержки московского бизнеса
Когда изобретут вакцину от COVID-19
В Германии планируют ввести налог на богатых для преодоления кризиса
Греция откроет туристический сезон с 1 июля