Трамп похвалил себя за хорошую работу в условиях пандемии

Президент США Дональд Трамп убежден, что только благодаря его работе удалось сохранить более миллиона жизней в стране. Об этом американский лидер сообщил во вторник в своем Twitter.
"Если бы я не выполнял свою работу хорошо и своевременно, мы бы потеряли 1,5-2 миллиона человек, в отличие от 100 с лишним тысяч, какой, скорее всего, будет итоговая цифра", - написал хозяин Белого дома. В другой своей публикации Трамп подчеркнул, что действовал очень быстро и принимал правильные решения.
По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах зафиксировано более 1,6 миллиона случаев заражения новым коронавирусом. Скончались свыше 98,3 тысячи человек.
For all of the political hacks out there, if I hadn’t done my job well, & early, we would have lost 1 1/2 to 2 Million People, as opposed to the 100,000 plus that looks like will be the number. That’s 15 to 20 times more than we will lose. I shut down entry from China very early!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020