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27.05.2020 08:59
Рубрика: В мире

Трамп заявил о подготовке "мощного" ответа Китаю

Текст: Юрий Чернов
Фото: Getty Images via AFP Фото: Getty Images via AFP
Фото: Getty Images via AFP

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон готовит новые меры против Китая из-за ситуации вокруг Гонконга. Трамп заявил журналистам, что об этих мерах он сообщит до конца текущей недели.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Отвечая на вопрос о том, планируют ли США вводить санкции против КНР, в частности визовые ограничения на студентов и ученых из Китая, Трамп заявил, что Вашингтон работает в этом направлении. "Мы кое-что делаем уже сейчас. Думаю, вы найдете это интересным. Я буду говорить об этом в ближайшие дни", - цитирует главу Белого дома Reuters.

"Кое что вы услышите до конца этой недели. Полагаю, это будет что-то очень мощное", - заявил Трамп.

Напомним, что на открывшейся 22 мая сессии Всекитайского собрания народных представителей было заявлено о рассмотрении резолюции о разработке нового закона о национальной безопасности на территории Гонконга. Эта инициатива вызвала волну протестных акций.

Глава российского МИД Сергей Лавров накануне прокомментировал позицию США по этому вопросу. "Заявления (Вашингтона по Гонконгу) пронизаны чувством собственного превосходства и чувством вседозволенности. Включая самоприсвоенное право выставлять всем оценки и требования, причем требования, которые касаются удовлетворения американских интересов", - заявил министр в ходе онлайн-брифинга.

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