Сервис микроблогов "Твиттер" бросил открытый вызов президенту США Дональду Трампу, впервые отцензурировав его сообщения как "потенциально недостоверные". Речь о двух записях главы Белого дома, в которых тот заявил, что если разрешить американцам голосовать по почте на предстоящих в ноябре президентских выборах, то это откроет путь к "значительным махинациям".

"Твиттер" выделил эти записи особой отметкой, прикрепив к ним ссылки, по которым пользователи могут ознакомиться с публикациями на эту тему. Представитель сервиса Линдси Маккалум пояснила, что "твиты" главы государства "содержат потенциально недостоверную информацию о процессе голосования", а потому в компании сочли необходимым "поместить их в дополнительный контекст". Ранее сервис опубликовал правила, рассказав, по каким принципам будет ставить такие отметки в записях пользователей.

Примечательно, что в качестве "дополнительных фактов" "Твиттер" предложил ознакомиться с публикациями CNN и других либеральных СМИ, с которыми глава государства ведет непримиримую информационную войну, в свою очередь обвиняя их в фейковых новостях о его президентстве и называя "врагами народа". Еще любопытнее то, что "Твиттер" оспорил не факты, которые действительно можно проверить: слова Трампа о рисках при голосовании по почте являются скорее оценочными суждениями, его личным мнением. Риски эти действительно существуют, это признают даже противники президента, спор только об их масштабах. Таким образом, сервис, по сути, отказал Трампу в праве высказать свою оценку.

Реакция из Белого дома не заставила себя ждать. "Твиттер" теперь вмешивается в выборы президента-2020, - с негодованием написал Трамп. - Они полностью душат свободу слова, но я как президент этого не позволю!" "Мы всегда знали, что Кремниевая долина приведет в действие все стоп-краны, чтобы помешать общению Трампа с избирателями", - заявил глава его предвыборного штаба Брэд Парскейл.

Главу Белого дома обвинили в том, что его твиты "содержат потенциально недостоверную информацию о процессе голосования"

Столкновение было неизбежным. "Твиттер" для Трампа был главной площадкой виртуального общения с избирателями с самых истоков его президентской кампании, а после заселения в Белый дом "твиты" главы государтсва стали самым резонансным рупором его политики, подменяя официальные заявления пресс-службы. Через "Твиттер" Трамп объявлял о разрыве международных договоров, кадровых назначениях и прочих breaking news. Противники Трампа давно жаловались, что тот якобы иногда "твитит" заведомо ложную информацию, которую его сторонники принимают на веру, а потому требовали от "Твиттер" и других соцсетей цензурировать его сообщения.

На самом деле проблема эта еще шире и касается вопроса о фейковых новостях в целом. Соцсети с их взрывным ростом популярности и свободой размещения информации в последние годы стали благодатной почвой для распространения недостоверных сведений. На этом фоне зазвучали призывы к введению цензуры в соцсетях даже в Америке, где на такие ограничения идут очень неохотно.

Эта запись с критикой голосования по почте стала первым "твитом" Трампа, который попал под цензуру, о чем свидетельствует пометка с восклицательным знаком и предложением ознакомиться с дополнительными "фактами". Фото: twitter.com/ realdonaldtrump

Между тем

Вопрос о том, как Америка будет голосовать в ноябре, становится все более острым. Пандемия фактически похоронила сезон агитации и праймериз в этом году. Не за горами выборы президента, а коронавирусный кризис хотя и повернул в сторону спада, но очень далек от завершения. Кроме того, многие эксперты пророчат вторую волну заболеваемости по мере приближения холодов. Противники президента из Демократической партии пытаются более широко внедрить процедуру голосования по почте, объясняя это желанием обеспечить социальное дистанцирование. Власти штатов Мичиган и Невада уже анонсировали такие меры. В Федеральной избирательной комиссии заявили, что если к ноябрю из-за коронавирусного кризиса идти к урнам будет небезопасно, то голосование можно провести по почте, но готовиться к этому нужно уже сейчас. Впрочем, в США каждый регион сам решает, как проводить голосование, а полномочия комиссии ограничены надзором над соблюдением правил финансирования кампаний. Но Трамп и республиканцы категорически против массового дистанционного голосования. Они настаивают, что это откроет путь к махинациям. А именно, демократы таким образом якобы получат больше возможностей раздать бюллетени нелегальным мигрантам и прочим, не имеющим права голоса, чьи симпатии не на стороне Трампа и республиканцев.

Эта запись с критикой голосования по почте стала первым "твитом" Трампа, который попал под цензуру, о чем свидетельствует пометка с восклицательным знаком и предложением ознакомиться с дополнительными "фактами".