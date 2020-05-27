Актер из "Индианы Джонса" Дмитрий Дьяченко умер от передозировки

Стала известна причина смерти голливудского актера и музыканта украинского происхождения Дмитрия Дьяченко, найденного мертвым во Флориде в конце апреля.

Как сообщает TMZ, артист скончался в результате передозировки лекарствами. Актер страдал кардиомегалией (увеличенный объем сердца) и коронарной недостаточностью.

Кроме того, за несколько дней до инцидента Дьяченко перенес во время работы сильный удар током.

Дмитрий Дьяченко родился 11 апреля 1968 года в Калифорнии в семье украинского эмигранта.

Сниматься начал в девяностых - "Солдат Джейн", "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа", "Сыны анархии", S.C.I., "Крутой Уокер", озвучка мультфильмов и видеоигр, в том числе "Гриффинов" и Quake 4. Записал несколько музыкальных альбомов.

Известен ролью Юрия в фильме ужасов "Запретная зона" (Chernobyl Diaries, 2012), действие которого разворачивается в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС.