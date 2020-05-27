В Баварии проходит необычное судебное разбирательство - о колокольчиках для коров, пишет газета FAZ. Семейная пара из поселка Хольцкирхен подала иск против владелицы местной фермы, которая не готова разоряться на электронные ошейники и по старинке вешает на шеи своим парнокопытным питомцам колокольчики. Как уверяет соседка, постоянный звон стал причиной ее мигреней, бессонницы и депрессии.

На этой неделе в дом к потерпевшим лично явились трое судей из Верховного земельного суда Мюнхена, чтобы "измерить уровень шума, производимого коровами". Но, как назло, в тот день животные почти не перемещались по лугу, неподвижно пощипывая травку. Колокольчики предательски молчали. Хозяйка коров объяснила, что те "находятся в положении". Как признал адвокат истцов, следственный эксперимент провалился. За этим спором обитатели Хольцкирхена наблюдают уже пять лет. До сих пор в ответ на все жалобы крестьянка советовала недовольным "купить затычки для ушей". Но сейчас стороны близки к соглашению. Оно предполагает, что размер колокольчиков не будет превышать 12 сантиметров, а коровы будут пастись в определенной части пастбища, не нервируя соседей.