В GOG стартовала летняя распродажа со скидками до 95%

Фото: GOG
В онлайн-магазине GOG стартовала одна из главных распродаж в году.
Игроков ждет более 3000 специальных предложений со скидками до 95 процентов.
Кроме того, на площадке опубликованы демоверсии еще не вышедших игр - Desperados III и переизданий Destroy All Humans! и System Shock.
Впроем, в случае с последней авторы честно предупреждают, что: "Пре-альфа демоверсия даст общее представление об игре. Разработка только началась, и контент, скорость и другие параметры игры могут измениться".
Акция завершится 15 июня в 16:00 по московскому времени.