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В GOG стартовала летняя распродажа со скидками до 95%

Текст:   Богдан Бобров
27.05.2020,  
17:26
Фото: GOG Фото: GOG
Фото: GOG

В онлайн-магазине GOG стартовала одна из главных распродаж в году.

Игроков ждет более 3000 специальных предложений со скидками до 95 процентов.

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Кроме того, на площадке опубликованы демоверсии еще не вышедших игр - Desperados III и переизданий Destroy All Humans! и System Shock.

Впроем, в случае с последней авторы честно предупреждают, что: "Пре-альфа демоверсия даст общее представление об игре. Разработка только началась, и контент, скорость и другие параметры игры могут измениться".

Акция завершится 15 июня в 16:00 по московскому времени.

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