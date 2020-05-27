В GOG стартовала летняя распродажа со скидками до 95%

В онлайн-магазине GOG стартовала одна из главных распродаж в году.

Игроков ждет более 3000 специальных предложений со скидками до 95 процентов.

Кроме того, на площадке опубликованы демоверсии еще не вышедших игр - Desperados III и переизданий Destroy All Humans! и System Shock.

Впроем, в случае с последней авторы честно предупреждают, что: "Пре-альфа демоверсия даст общее представление об игре. Разработка только началась, и контент, скорость и другие параметры игры могут измениться".

Акция завершится 15 июня в 16:00 по московскому времени.