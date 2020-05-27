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27.05.2020 18:40
Рубрика: Власть

Шум по правилам

В Госдуму внесены поправки о правах соседей
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 114(8168)
Депутаты фракции "Единая Россия" внесли в Госдуму законопроект о соблюдении прав соседей. Документ, в частности, не допускает нарушение тишины в многоквартирном доме в ночное время и определяет, что считать нарушением, а что - нет. Например, детский плач таковым являться не будет. Документ подготовлен в целях реализации поручения президента, говорится в пояснительной записке. Среди авторов - глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Фото: Кирилл Брага/ РИА Новости Фото: Кирилл Брага/ РИА Новости
Фото: Кирилл Брага/ РИА Новости

"Временной интервал, в течение которого не допускается нарушение тишины в многоквартирном доме, устанавливается законом субъекта РФ", - говорится в тексте законопроекта. При этом нарушением ночной тишины считается совершение действий, в результате которых звуки явно слышны за пределами помещения, ставшего их источником. Либо вибрация явно ощущается. При этом источник звуков и вибрации может находиться как в жилом, так и в нежилом помещении.

Фото: iStock
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Авторы предлагают не считать нарушением тишины звуки, появляющиеся в результате "обычной жизнедеятельности человека". Например, плач ребенка, шаги, шум воды в трубах. Также "не считаются" спасательные и аварийно-восстановительные работы.

Если необходим ремонт в квартире, то, согласно поправкам, нужно будет обязательно предупредить соседей. Уведомление должно быть сделано, в частности, о продолжительности работ. Предупредить можно путем "размещения объявления в общедоступных местах".

Если необходим ремонт в квартире, то, согласно поправкам, нужно будет обязательно предупредить соседей

Еще одна важная норма касается наказания. Законопроект закрепляет солидарную ответственность собственника квартиры и тех, кому он ее сдал. Это касается как нарушения тишины в ночное время, так и требований пожарной безопасности и санитарных норм, а также случаев причинения ущерба общему имуществу дома. Принятие такой нормы даст пострадавшим соседям возможность обращаться в суд с требованием о возмещении ущерба как к лицу, непосредственно его причинившему, так и к собственнику. Кстати, это положение касается и нанимателей квартир, и арендаторов нежилых помещений. Дело в том, что если арендаторы или наниматели нарушают права соседей, то у собственников пока нет никаких обязательств по пресечению таких действий. Кроме того, "беспокойный сосед" может съехать и привлечь его к ответственности станет почти невозможным, отметили Хинштейн и его коллеги в пояснительной записке.

Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
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Таким образом, предлагается ввести в Жилищный кодекс отдельную статью с требованиями к собственникам помещений пресекать нарушения прав соседей со стороны нанимателей и арендаторов, подчеркнули авторы. "Нормы повысят комфортность проживания в многоквартирных домах, а также могут послужить началом формирования соседского права и повысить культуру межсоседских отношений в целом", - резюмировали депутаты. Позже инициаторы намерены внести предложения по административным штрафам за нарушения, о которых говорится в законопроекте.

Власть Право Жилищное право Законодательная власть Госдума Партии "Единая Россия"

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