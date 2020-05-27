В Идлибе во время проезда турецкого военного конвоя произошел взрыв

В зоне деэскалации провинции Идлиб произошел мощный взрыв. Об этом сообщает ряд турецких СМИ. Рядом с местом взрыва, прогремевшего у трассы М-4 недалеко от города Джиср-аль-Шугура, находился патруль вооруженных сил Турции.

Сообщается, что в результате инцидента турецкие военные и другие лица получили ранения различной степени тяжести. Местные СМИ со ссылкой на новостное агентство Demiroren сообщают, что некоторые из раненых находятся в критическом состоянии.

По неподтвержденным сведениям, источником взрыва могло послужить кустарное устройство, установленное на обочине трассы.