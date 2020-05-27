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Рубрика: В мире

В Испании начинается самый длинный в истории страны траур

Власти Испании объявили самый длинный в истории королевства траур по жертвам коронавируса. Он начнется 27 мая и продлится 10 дней, передает РИА Новости. Об этом объявил премьер-министр страны Педро Санчес.

Фото: Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images
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"Траур будет продолжаться десять дней, начиная с завтрашнего дня, среды. Флаги будут приспущены на всех государственных зданиях и на кораблях ВМС", - прокомментировала решение кабмина официальный представитель правительства, министр финансов Мария Хесус Монтеро.

В эти дни будут приспущены флаги на более чем 14 тысячах зданий государственных учреждений в стране, 140 кораблях ВМС, на зданиях всех диппредставительств Испании за рубежом, а в 12:00 по местному времени пройдет минут молчания.

Напомним, что Испания оказалось одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран. Жертвами болезни стали около 27 тысяч жителей королевства.

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